"창피하고, 바보 같아" 한국엔 대형 호재! '남아공 대표팀' 비자 문제 일정 차질…스포츠부 장관 거센 비판→이란도 곤욕

인터뷰하는 홍명보 감독. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 대표팀에게는 호재일까. 같은 조 상대 팀인 남아프리카 공화국이 비자 문제로 곤란한 상황을 겪었다.

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미국 스포츠 일러스트레이티드는 1일(한국시각) '게이턴 맥켄지 남아프리카 공화국 스포츠부 장관은 월드컵을 앞두고 대표팀이 비자 문제로 멕시코 내 훈련 캠프인 파추카로 이동하는 과정에서 지연을 겪자 강하게 비판했다'고 보도했다.

맥켄지는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 남아공축구협회(SAFA)의 여행 및 비자 혼란은 매우 창피하고 선수단과 코칭스태프에게 극도로 불공정한 일이다"며 "나는 SAFA에 보고서를 제출하라고 지시했으며, 이 사태에 책임이 있는 사람들에 대한 조치가 이뤄져야 한다. 우리는 바보처럼 보이고 있다"고 전했다.

남아프리카 공화국 축구 대표팀. 사진=스포츠 일러스트레이티드

남아공 대표팀은 일부 선수 및 관계자들의 비자 문제로 어려움을 겪었다고 밝혔지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 다만 문제는 이후 해결된 것으로 알려졌다.

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맥켄지 장관은 모든 선수들이 미국 입국 비자를 발급받았으며, 원래 계획보다 하루 늦은 시점에서 전세기를 통해 출국할 예정이라고 밝혔다. 선수들 외에 부코치, 팀 닥터, 보안 책임자, 전력 분석관 등은 비자 발급을 기다리고 있는 것으로 전해졌다.

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남아공은 2010년 자국에서 개최한 월드컵 이후 처음으로 월드컵 본선 무대를 밟는다. 남아공은 오는 12일 멕시코, 19일 체코, 25일 한국과 맞붙는다. 입국 과정에서부터 문제를 겪으며 선수단 일정이 틀어지게 돼 경기력에도 적지 않은 영향이 갈 수 있다. 가장 중요한 조별 리그 마지막 경기에서 대결하는 만큼 한국에게는 나쁘지 않은 상황이다.

남아공 외에도 여러 국가가 북중미 입국 과정에서 어려움을 겪고 있다. 콩고민주공화국 대표팀은 지역 내 에볼라 바이러스 발생으로 인해 미국 정부로부터 격리 지침을 통보받은 것으로 알려졌다. 선수들 대부분이 최근 수개월 동안 해당 지역을 방문하지 않았음에도 불구하고 해당 조치가 내려졌다. 월드컵 전 훈련 캠프 역시 벨기에로 이전됐다. 이란 또한 미국과의 지속적인 지역 분쟁 여파 속에서 비자 발급에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com