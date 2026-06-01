"30년전 길거리 인터뷰 女고생, 알고 보니 이효리" 직접 취재한 앵커가 털어놓는 비화

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 방송인 이효리의 무명 시절 모습이 담긴 30년 전 길거리 인터뷰가 재조명됐다.

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당시 인터뷰를 직접 진행했던 기자 출신 앵커 권순표는 최근 방송된 MBC 라디오 '권순표의 뉴스하이킥'에서 관련한 특별한 일화를 공개했다.

이날 권순표는 "30년 전쯤 경기 침체와 관련한 시민 인터뷰를 해야 했다"며 "길거리에서 인터뷰 대상을 찾다가 똑똑해 보이고 문제의식도 있을 것 같은 젊은 여성을 발견해 인터뷰를 진행했다"고 회상했다.

그는 "방송을 하고 나서는 완전히 잊고 있었다"며 "그런데 20여 년이 흐른 뒤 한 후배가 '요즘 이 영상이 화제'라며 보내줬다"고 말했다.

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이어 "영상을 받아보고 깜짝 놀랐다. 그 인터뷰 상대가 이효리 씨였다"며 "당시에는 이효리가 데뷔하기 전이라 전혀 몰랐다. 내가 인터뷰했다는 사실조차 잊고 있었다"고 털어놨다.

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권순표는 "그때도 왜 인터뷰를 했겠느냐. 너무 예쁘고 똑똑해 보였다"며 "고등학교를 막 졸업한 것 같은 나이였는데도 굉장히 순수해 보였다"고 말했다.

또 "길거리 인터뷰는 아무에게나 하면 실패할 확률이 높다. 말을 잘할 것 같은 사람을 빠르게 찾아야 하는데 제가 그런 감이 좀 있었다"며 "나중에 영상을 다시 보니 '아, 그래서 내가 저 사람을 선택했구나' 싶더라"고 설명했다.

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함께 공개된 영상 속 이효리는 "새해 경제 상황을 어떻게 예측하느냐"는 질문에 "작년에 경제가 너무 나빠서 올해는 나아지지 않을까 생각한다"고 당차게 말했다.

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이때 이효리 특유의 눈웃음과 아직 빠지지 않은 통통한 볼 살이 시선을 사로잡는다.

한편 이효리는 1998년 그룹 핑클 멤버로 데뷔해 대한민국을 대표하는 여성 솔로 가수이자 방송인으로 활약하고 있다.

narusi@sportschosun.com