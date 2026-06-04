'손흥민-이강인 없어서 그런가' 홍명보호 경기력 답답...'100위' 엘살바도르에 고전, 유효슈팅 3회(전반 종료)

손흥민의 첫골 세리머니 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 세리머니를 하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]경기력 변화가 필요해 보인다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 4일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 사우스필드에서 엘살바도르와 친선 경기를 치르는 중이다. 전반전은 0-0으로 종료됐다.

홍명보 감독은 지난달 31일 5대0으로 크게 이긴 트리니다드 토바고전과 비교해 많은 변화를 줬다. 먼저 손흥민(LA FC)이 벤치에서 출발한다. 조규성(미트윌란)이 최전방 공격수로 선발 출격한다. 황희찬(울버햄튼) 이동경(울산)이 2선에서 지원한다. 황인범(페예노르트) 이재성(마인츠)이 중원을 맡았다. 설영우(즈베즈다) 이태석(아우스트리아 빈)이 윙백을 맡는다. 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원)이 스리백을 구성했다. 김승규(FC도쿄)가 골문을 지킨다. 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전으로 합류가 늦었던 이강인(파리생제르맹)도 교체 명단에서 대기한다.

경기 초반 빌드업 과정에서 집중력이 흔들렸다. 엘살바도르의 압박에 고전했다. 엘살바도르는 황인범을 향해 다소 거친 반칙을 연달아 범했다.

슛하는 이기혁 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 3일(현지시간) 오후 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전. 이기혁이 슛을 하고 있다. 2026.6.4 hama@yna.co.kr(끝)

전반 5분 황인범의 프리킥이 골문 구석으로 향했지만 골키퍼가 쳐냈다. 한국이 결정적인 기회를 놓쳤다. 전반 10분 이태석이 완벽하게 파고 들었다. 이기혁이 적절하게 패스를 찔러줬다. 순간적으로 공격 숫자가 더 많았지만 조규성에게 향했던 이태석의 패스는 수비에 걸렸다.

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한국은 계속해서 왼쪽에서 공격을 풀어가려고 시도했다. 전반 17분 황인범이 깊은 태클로 경고를 받았다. 잔실수 문제가 연이어 발생했다. 전반 20분 롱볼 처리가 부정확해 곧바로 역습을 내줬다. 제퍼슨 발라다레스에게 슈팅까지 허용했다.

드리블하는 이재성 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 3일(현지시간) 오후 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전. 이재성이 드리블을 하고 있다. 2026.6.4 hama@yna.co.kr(끝)

공격에서도 활로를 쉽게 찾지 못했다. 조규성은 전방에 고립됐다. 왼쪽 의존도가 높아 이동경의 존재감도 너무 떨어졌다. 오랜만에 오른쪽에서 슈팅이 나왔다. 전반 28분 이기혁부터 시작된 공격이 이동경을 거쳐 설영우한테 배달됐다. 설영우가 과감하게 슈팅을 날렸지만 육탄 수비에 걸렸다.

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전반 32분 수비가 흔들렸다. 순간적으로 이기혁의 공간이 노출됐다. 발라다레스가 페널티박스 안까지 들어와 크로스를 내줬지만 부정확해 한국이 위기를 넘겼다. 경기는 주도했지만 한국은 위협적인 슈팅을 기록하지 못한 채 전반을 마무리했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com