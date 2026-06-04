HERE WE GO 단독! 홀란, 레알 마드리드 이적설 공식 성명 발표 "사실 아니다", 맨시티는 소송까지 고려

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[스포츠조선 이현석 기자]엘링 홀란측이 레알 마드리드 이적설에 선을 그었다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 4일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '홀란의 아버지 알피와 에이전트인 라파엘라 피멘타는 레알 마드리드 이적 합의 보도에 해명했다'고 단독 보도했다.

홀란은 유럽 축구를 대표하는 최고의 골잡이 중 한 명이다. 맨체스터 시티 이적 후에는 더 뛰어난 기량을 선보이며 팀의 첫 유럽챔피언스리그 우승까지 안기기도 했다. 올 시즌도 공식전 56경기 41골10도움, 리그에서만 27골을 넣으며 득점왕을 차지했다. 다만 최근 그의 레알 마드리드 이적설이 제기되며, 이적 가능성에 관심이 쏠렸다.

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발단은 레알 마드리드 회장 선거였다. 기존 페레즈 회장 체제인 레알은 20년 만에 구단 회장 선거를 진행할 예정이다. 앞서 5번의 선거에선 페레즈가 단독 출마해 당선된 바 있다. 이번 선거에서는 사업가 엔리케 리켈메가 대항마로 나섰다. 문제는 공약이었다. 리켈메는 로드리와 홀란의 영입을 자신하는 공약을 선언했다. 리켈메는 "홀란은 바이아웃 조항이 있고, 레알 이적을 원한다"며 "만약 이 공약을 지키지 못한다면 다음 시즌 레알 회원 10만명 전원의 연회비를 내가 전부 부담할 것"이라고 자신했다.

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하지만 이는 곧바로 부인됐다. 알피 홀란과 라파엘라 피멘타는 공식 성명을 통해 "재미있지만, 사실이 아니다. 레알 마드리드 선거 두 후보가 모두에게 최선을 다하길 바란다"고 밝혔다.

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한편 홀란의 소속팀인 맨시티는 엔리케 리켈메의 공양에 대한 법적 조치를 검토 중이다. 로마노는 '리켈메가 선거에서 승리하면 엘링 홀란드가 레알 마드리드로 이적할 것이라는 주장을 한 후, 맨체스터 시티가 법적 조치를 검토 중이다. 구단은 해당 정보를 부인하며, 선수 이미지를 의도적으로 사용한 것에 대해 법적 조치를 검토하고 있다'고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com