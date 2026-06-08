"日, 누가 가볍게 보나!" 英 '파격' 평가 나왔다…日 '스쿼드 단단+개인 능력도 좋다'→'조별리그 탈락이 더 충격일 것'

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 축구가 위상을 높이고 있다.

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일본 언론 고고카라는 8일 '일본을 가볍게 보는 사람은 없다. 이는 영국 기자가 털어놓은 솔직한 생각이다. 개인에 의존하지 않는 일본에 대한 실제 평가'라고 보도했다.

일본은 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드(15일 미국 AT&T Stadium)-튀니지(21일 멕시코 몬테레이 스타디움)-스웨덴(26일 미국 AT&T Stadium)과 붙는다.

고고카라는 영국 언론 데일리메일 소속의 기자 맷 바로우의 말을 인용했다. 바로우 기자는 "미토마 가오루(브라이턴)가 대회에 나서지 못하는 것은 매우 안타깝다. 그는 지난 몇 시즌 동안 브라이턴에서 활약하며 성장해왔다. 일본 축구대표팀에도 중요한 조각이 됐다. 그를 월드컵에서 보는 것을 기대하고 있었다. 그러나 현재 일본에는 한 명의 스타가 없더라도 이를 보완할 수 있는 뛰어난 인재들이 모여있다. 스쿼드는 단단하다"고 말했다.

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그는 "일본은 강팀이고 월드컵에서도 높은 수준의 활약을 기대할 수 있다. 현재 일본을 가볍게 보는 사람은 이제 없을 것이다. 일본은 월드컵에서의 경험치도 높아졌다. 스쿼드를 보면 유럽에서 활약하는 선수들의 이름이 많다. 높은 조직력, 게다가 개인 수준도 크게 향상됐다"고 덧붙였다.

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고고카라는 '종합적으로 봐도 일본은 공수 균형이 뛰어나며 큰 허점이 보이지 않는다. 개인의 번뜩임에만 의존하는 것이 아니라 팀으로 경기를 구성하는 능력이 뛰어나다'고 했다.

일본은 이번 대회에 대한 기대감이 매우 높다. 4년 전 카타르월드컵에서 독일, 스페인 등을 연달아 잡아냈다. 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 목표로 나선다. 일본은 최근 A매치 6연승을 달리며 기세를 올렸다. 지난해 10월 브라질(3대2)과의 경기를 시작으로 가나(2대0)-볼리비아(3대0)-스코틀랜드(1대0)-잉글랜드(1대0)-아이슬란드(1대0)를 줄줄이 제압했다. 특히 브라질, 잉글랜드 등 월드컵 '우승팀'을 연달아 잡아내며 저력을 과시했다. 아시아 국가로는 처음으로 잉글랜드를 잡는 역사를 쓰기도 했다.

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스포츠 전문 매체 디애슬레틱은 '일본은 8연속 월드컵에 출전했다. 지금까진 녹아웃 스테이지 진출이 최고 순위였다. 그러나 현 팀의 재능은 확실하다. 과거 성적을 뛰어넘을 가능성도 충분히 있다'고 평가했다.

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고고카라는 'BBC, 스카이스포츠, 가디언 등도 비슷한 평가를 내놓았다. 축구계에서 놀라울 정도로 빠른 속도로 진화하고 있다. 확고한 평가를 굳혀가고 있다. 일본이 이번 대회에서 조별리그를 통과하지 못하는 것이 더욱 놀라운 일이 될 것'이라고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com