스포츠토토 발매시간 월드컵 한국경기 대상 한시적 변경…한국의 조별리그 3경기 발매개시 오전 8시→7시로

Advertisement

Advertisement

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 2026년 북중미월드컵에 출전하는 대한민국 국가대표팀의 조별리그 경기일에 한해 체육진흥투표권 발매 시간을 한시적으로 변경한다고 10일 밝혔다.

Advertisement

이번 발매 시간 변경은 한국 대표팀의 조별리그 경기가 평일 오전(국내시간 기준)에 열리는 점을 고려해, 스포츠팬들이 월드컵 경기 시작 전 여유 있게 스포츠토토에 참여할 수 있도록 이용 편의를 높이기 위해 마련됐다.

발매 시간 변경은 한국 대표팀의 조별리그 경기가 열리는 12일, 19일, 25일 총 3일간 적용된다. 해당 경기일에는 스포츠토토 전 상품의 발매 개시 시간이 기존 오전 8시에서 오전 7시로 1시간 앞당겨진다.

발매 종료 시간은 기존과 동일한 오후 11시다. 다만, 오프라인 스포츠토토 판매점은 판매점마다 운영 시간이 다를 수 있으므로 이용 시 유의해야 한다.

Advertisement

한국 대표팀은 오는 12일 오전 11시 체코를 상대로 조별리그 첫 경기를 치른다. 이어 19일 오전 10시에는 멕시코, 25일 오전 10시에는 남아프리카공화국과 차례로 맞붙는다.

Advertisement

한국스포츠레저 관계자는 "한국 대표팀의 조별리그 경기 시작 시간에 맞춰 경기 당일 발매 개시 시간을 한 시간 앞당겼다"며 "변경된 발매 시간과 판매점별 운영 시간을 확인해 스포츠토토 이용에 참고하기 바란다"라고 말했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com