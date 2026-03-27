실력과 인기를 모두 갖춘, KLPGA 최고 인기 구단 두산건설...2026 시즌 힘찬 스타트

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[스포츠조선 김용 기자] KLPGA 최고의 스타 군단, 두산건설 골프단의 2026 시즌은?
두산건설 선수들은 2026 시즌 공식 프로필 촬영을 완료하고 시즌 출격 준비를 마쳤다.
두산건설은 지난해 박혜준, 김민솔(2승), 이율린이 차례로 우승컵을 들어올리며 구단 4승을 기록했다. 2025 시즌 KLPGA 구단 다승 순위 3위에 오르는 등 최고의 한 해를 보낸 두산건설은 '장타퀸' 루키 이세영을 영입해 8인 체제를 완성했고, 올 시즌 또 한 단계 도약을 노리고 있다.
이번 촬영에서는 선수들간의 유대감을 강조한'케미컷'이 눈길을 끌었다. 두산건설은 창단 이후 줄곧 We've의 다섯 가지 가치(Have, Live, Love, Save, Solve)를 각 선수의 플레이스타일 및 캐릭터와 연관짓는 '에센셜 마케팅'을 진행해왔고, 올해에도 We've 브랜드 25주년을 맞아 골프단과 접점을 늘려갈 예정이다.
골프를 향한 애정으로 'Love'를 선택한 박결과 이세영,'Live'를 공유하는 유효주와 이율린 등 같은 에센셜을 고른 선수들끼리 짝을 지어 두산건설 We've 골프단에서만 볼 수 있는 특별한 '케미스트리'를 선보였다. 지난해, 'Save'를 선택한 박혜준과 김민솔이 나란히 마지막 홀에 '지켜내는 우승'을 만들었듯, 각 선수가 자신의 상징 에센셜을 통해 올 시즌 또 어떤 이야기를 그려낼지도 기대된다.
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이율린은 "프로필 촬영장에는 항상 반갑고 기대되는 마음으로 오게 된다"며 "운동할 때와 다른 재밌는 모습을 서로 구경할 수 있어서 즐거웠다"고 촬영 소감을 전했다. 박결은 "1년에 한 번씩 프로필 촬영을 할 때마다 한 팀이라는 게 많이 느껴진다"며 "여러 번 같이 찍다보니 호흡이 잘 맞아서 촬영 시간도 빨라졌다"며 팀워크를 강조했다.
이처럼 두산건설은 선수들의 개성과 매력을 적극 활용해 팬들과 소통하고, 구단 소속감을 키우는 독특한 브랜딩 전략으로 골프 마케팅의 새 지평을 열고 있다.개인 종목인 골프에서 팀 기반의 팬덤 문화를 확장하며, KLPGA 투어 전체에 새로운 바람을 일으키고 있다.
한편, 새 시즌을 앞둔선수들의 당찬 포부도이어졌다. 데뷔 시즌을 맞이하는 이세영은 "어떤 상황에서도 흔들리지 않고 저만의 시원시원한 플레이를 보여드리고 싶다"며 "작년에 팀에 새롭게 합류한 언니들이 모두 우승을 했는데, 저도 우승에 도전하겠다"고 자신감을 표했다. 임희정은 "작년 하반기에 좋았던 흐름을 유지해서 시즌 초반부터 우승 경쟁을 하겠다"고 각오를 다졌고, 지난해 다승을 거둔 김민솔은 "팀에 우승이 나올 때마다 단톡방에서 난리가 난다"며 "올해는 축하할 일이 더 많았으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 창단 첫 승의 주인공 박혜준은 "작년에 우승도 하고 하반기에 성적이 좋아서 자신감이 많이 올라왔다. 올해는 개인적으로 다승을 해보고 싶고, 우리 팀이 다같이 잘해서 구단 다승 1위에도 오르면 좋겠다"고 목표를 밝혔다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com