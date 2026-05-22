'원포인트 쇼트게임레슨, 도시락 나눔까지..' 꿈나무와 함께 크는 '더 CJ컵' '브릿지 키즈' 성료…이경훈 멘토 참가

브랫지 키즈 행사에서 칩샷 시범을 보이고 있는 이경훈.

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[댈러스=스포츠조선 정현석 기자]CJ그룹이 미국프로골프(PGA) 투어 '더 CJ컵 바이런 넬슨' 개막을 앞두고 미국 텍사스주 TPC 크레이그 랜치에서 골프 꿈나무들을 위한 사회공헌 프로그램 '브릿지 키즈'를 성황리에 열었다.

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2017년 첫 대회부터 이어져 온 '브릿지 키즈'는 최경주, 김시우, 토미 플릿우드 등 세계 정상급 선수들이 멘토로 참여해 온 유망주 육성 프로그램. 올해는 TEAM CJ 소속의 이경훈과 아마추어 세계랭킹 1위 출신의 타일러 던컨이 멘토로 나서 주니어 선수들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

특히 올해 행사는 단순한 팬미팅 형식의 이벤트를 넘어, 실제 코칭과 기술 레슨의 비중을 대폭 강화한 '실전형 멘토링 프로그램'으로 운영돼 꿈나무들의 큰 호응을 얻었다.

2026년 브릿지 키즈 행사

노던 텍사스 미국프로골프협회(NTPGA)와 댈러스 지역 주니어 골프 아카데미를 통해 선발된 16명의 주니어 골퍼들은 PGA 투어 선수들이 실제로 사용하는 쇼트게임 연습 공간에서 밀착 레슨을 받았다.

2021~2022년 대회 2연패 주인공 이경훈은 칩샷과 벙커샷 세션을 맡아 다양한 상황별 쇼트게임 기술을 설명하고 직접 샷 시범을 선보였다.

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퍼트 세션을 맡은 타일러 던컨은 본인만의 거리감 조절 법과 실전 루틴 관리 노하우를 전수했다.

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두 선수는 참가한 꿈나무들의 스윙과 자세를 세심하게 교정해 주는 한편, 이어진 질의응답 시간에 주니어 골퍼들이 가진 현실적인 고민에 진심 어린 조언을 건네며 깊은 교감을 나눴다.

타일러 던컨은 "골프를 시작한 주니어 선수들을 보며 나의 어린 시절이 떠올랐다. 선수들이 골프를 즐기면서 자신만의 꿈을 계속 이어가길 응원하겠다"고 말했다. 이경훈은 "어린 선수들과 다시 직접 교류할 수 있어 뜻깊은 시간이었다. 오늘 함께한 경험이 주니어 선수들에게 좋은 동기부여가 되기를 바란다"고 했다.

브릿지 키즈 행사 중 사인하고 있는 이경훈(오른쪽)

퍼트 시점을 보이는 타일러 던컨.

CJ그룹은 멘토링 프로그램 외에도 참가자들에게 '비비고' 도시락을 제공해 자연스럽게 K-푸드를 경험할 수 있도록 했다. 이와 함께 '더 CJ컵 바이런 넬슨' 대회 관람권과 기념 티셔츠, 모자 등을 증정하며 글로벌 스포츠 마케팅 기업으로서 지역사회 밀착행보를 보였다.

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총상금 1030만 달러(한화 약 151억 5000만 원)가 걸린 '더 CJ컵 바이런 넬슨'은 144명의 정상급 선수들이 출전한다. 지난해 PGA 투어로부터 '베스트 타이틀 스폰서 상'을 수상했다.

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이번 대회는 디펜딩 챔피언이자 세계랭킹 1위 스코티 셰플러를 비롯, 조던 스피스, 윈덤 클락, 브룩스 켑카 등 세계적인 톱랭커들이 출격한다. 김시우, 임성재, 그리고 이번 브릿지 키즈의 멘토로 활약한 이경훈 등 TEAM CJ 선수들이 총출동해 '한글 트로피'를 차지하기 위한 치열한 샷 대결을 펼칠 예정이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=CJ그룹