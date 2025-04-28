마세라티코리아, 전기 그란투리스모 폴고레 및 그란카브리오 폴고레 출시

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이탈리안럭셔리카브랜드마세라티(Maserati)가순수전기차‘그란투리스모폴고레(GranTurismo Folgore)’와‘그란카브리오폴고레(GranCabrio Folgore)’를국내공식출시한다.
그란투리스모폴고레는마세라티최초의순수전기차로,브랜드를대표하는아이코닉한모델인그란투리스모를혁신의정점으로끌어올린모델이다.함께출시되는형제모델,그란카브리오폴고레또한100%전기파워트레인을적용해새로운차원의오픈에어링경험을제공한다.
마세라티코리아는그레칼레폴고레공식출시에이어그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레를도입하며한국에서풀라인업을완성하게됐다.이를기반으로마세라티코리아는강력한네튜노(Nettuno)엔진을얹은가솔린모델과마일드하이브리드(MHEV)모델,순수전기모델등다양한파워트레인옵션을통해국내시장에서의존재감을강화한다는방침이다.
우아함과스포티함,공기역학적디자인으로시선을사로잡는외관디자인
그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레의외관은시대를초월하는독보적인디자인을갖췄다.길게뻗은보닛과중앙차체가네개의펜더와교차하는브랜드특유의클래식한비율을그대로유지했으며,루프라인은역동적으로떨어져필러의유려한곡선을강조한다.또한브랜드의새로운라이트시그니처인수직형라이트를적용해스포티함을더했다.
폴고레전용그릴은실크블랙베이스위에글로시블랙인서트를더했으며프론트스플리터,손잡이,윈도우몰딩(DLO),리어핸들또한글로시블랙컬러를입었다.마세라티삼지창로고및‘Folgore’레터링은어두운구리색으로마감했다.
전용스플리터,다이아몬드컷글로스블랙전용휠및프론트디퓨저는공기저항계수(Cx)를내연기관버전에비해약7%개선시켜주행가능거리최적화에기여한다.또한휠아치내부의소음을줄이기위해폴고레전용에어인렛을범퍼와휠아치사이에배치했다.
컨버터블인그란카브리오폴고레는소프트탑을장착해탁월한오픈에어링경험을선사한다.소프트탑은시속50km까지주행해도작동가능하며개방에걸리는시간은14초에불과하다.루프는터치버튼또는손가락제스처로간편하게열고닫을수있으며,넥워머를기본으로탑재해루프를열고주행해도운전자와동승자를따뜻하게감싸준다.
마세라티디자인요소와기능성을동시에담아낸현대적인인테리어
실내는최첨단기술과장인정신을결합해‘대조적요소들의균형(Balance of the Opposites)’을실현했다.장인의손길이느껴지는고급스러운소재들이12.3인치중앙디스플레이와8.8인치컴포트디스플레이, 12.2인치디지털대시보드,헤드업디스플레이,디지털시계,디지털리어뷰미러등첨단기술과어우러져마세라티만의‘이탈리안럭셔리’를유감없이드러낸다.
특히지속가능성을고려해신소재‘에코닐(Econyl®)’을개,시트,천장및필러에사용했다.에코닐은바다에서수거된폐그물등을활용해재생한나일론으로,마세라티는에코닐을차량에적용하기위해본래하이엔드가죽제품공정에사용되는고주파가죽프린팅기술을자동차에최초로도입했다.
또한폴고레버전만의독보성을강조하기위해실내에세계최초로레이저가공기법을적용,대시보드마감과도어안쪽에유일무이한개성을더했다.
마세라티특유의하이퍼포먼스를위한파워트레인셋업
그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레는전기차임에도불구하고하이퍼포먼스를즐길수있도록설계됐다. 800V기술기반의120Ah LG에너지솔루션리튬-이온배터리를장착했으며,배터리는이탈리아토리노소재의미라피오리배터리허브(Mirafiori Battery Hub)조립공장에서생산된다.또한혁신적인배터리구성방식과레이아웃,배터리모듈배치로전고를낮춰스포티함을유지했다.
특히두모델은총3개의300kW전기모터(전륜1개·후륜2개)를탑재했다.모터는전기차레이싱대회‘포뮬러E’레이스카에장착된전기모터를뿌리로개발돼브랜드고유의모터스포츠DNA를유지했다.또한퍼포먼스를위해배터리보다모터성능을더강력하게설계,후륜구동모드에서도전체출력100%를사용할수있으며하나의후륜휠에최대400마력까지전달한다.
이같은파워트레인셋업을통해최고출력778마력을발휘하며최고속도의경우그란투리스모폴고레가시속325km,그란카브리오폴고레는290km로독보적인퍼포먼스를구현한다.또한복합기준1회충전시그란투리스모폴고레는최대341km,그란카브리오폴고레는최대321km까지주행가능하다.
뿐만아니라마세라티의핵심요소인엔진음을경험할수있도록하기위해V8엔진의전통적인사운드를디지털음향기술로재현,전기차에서도혁신적인사운드경험을선사한다.
다양한조건에대응하는주행모드
그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레는다양한환경에최적화된4가지주행모드를갖췄다.주행모드는▲에너지를절약해주행가능거리를최대로확보하는‘맥스레인지(MAX RANGE)’▲전형적인‘그란투리스모’경험을제공하는기본주행모드‘GT’▲일상주행환경에서도짜릿한퍼포먼스를선사하는‘스포트(SPORT)’▲성능을극대화해가장강렬한드라이빙경험을즐길수있는‘코르사(CORSA)’로구성된다.
특히회생제동시스템을통해속도를줄이면서고전압배터리를충전할수있으며,회생제동강도는스티어링휠뒤의패들을통해주행중에도4단계로자유롭게조절가능하다.
최상의주행경험을선사하는각종편의품목
그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레는운전의편리함을넘어일상의순간까지우아하게만드는다양한편의품목을갖췄다.첨단운전자보조시스템(ADAS)레벨2수준의마세라티액티브드라이빙어시스트(Maserati Active Driving Assist)등운전자보조기능은물론‘마세라티인텔리전트어시스턴트(MIA)’멀티미디어시스템,소너스파베르(Sonus faber)오디오시스템,무선애플카플레이(Apple CarPlay)및안드로이드오토(Android Auto)를적용해몰입도높은주행경험을선사한다.특히에어스프링기반의차체높이조절기능도기본으로제공된다.
다카유키기무라(Takayuki Kimura)마세라티코리아총괄은“마세라티의유산과미래를동시에아우르는그란투리스모폴고레와그란카브리오폴고레는혁신적인기술과타협없는아름다움,최고의퍼포먼스가완벽하게공존한다”며“두모델의출시를통해국내시장에풀라인업을완성하게되어매우뜻깊으며,마세라티가제시하는전동화의방향성과고유의브랜드가치를직접경험해보시길바란다”고전했다.
김태진 에디터 tj.kim@carguy.kr