83세 해리슨 포드, 은퇴 암시?…"마지막 작품 되어도 만족"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '인디아나 존스 시리즈'의 해리슨 포드(83)가 은퇴를 암시하는 발언을 해 눈길을 끌고 있다.
그는 "이 시리즈가 담고 있는 개념을 고려할 때, 여기서 모든 것이 끝난다고 해도 충분하다"며 "이 작품은 내게 특별한 경험이었다. 오랜 시간 연기를 해왔지만 이번 작품은 나를 성장시키고 가치와 중요성을 느끼게 해줬다"고 덧붙였다.
시즌 3에서는 실제로 파킨슨병을 앓고 있는 배우 마이클 J. 폭스와 호흡을 맞춘다.
포드는 "실제 환자인 마이클과 함께한다는 점에서 큰 책임감을 느꼈다"며 "그는 관대하고 용기 있는 인물로, 함께 작업한 것은 특별한 경험이었다"고 말했다. 이어 "그의 존재감과 유머는 우리 모두에게 큰 영감을 주었다"고 덧붙였다.
폭스는 최근 포드의 연기에 대해 "눈물이 날 정도였다"며 "그의 눈빛에서 파킨슨병을 느낄 수 있었다"고 평가했다.
한편 포드는 지난해 은퇴 가능성을 일축하며 "배우라는 직업의 매력은 나이가 들어도 필요한 역할이 있다는 점"이라고 밝힌 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com