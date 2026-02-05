83세 해리슨 포드, 은퇴 암시?…"마지막 작품 되어도 만족"

기사입력 2026-02-05 05:35


83세 해리슨 포드, 은퇴 암시?…"마지막 작품 되어도 만족"
사진출처=애플TV

[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '인디아나 존스 시리즈'의 해리슨 포드(83)가 은퇴를 암시하는 발언을 해 눈길을 끌고 있다.

할리우드 리포터 등 현지 연예 매체들에 따르면 포드는 3일(현지시각) 미국 LA에서 열린 애플TV 홍보 행사에 참석해 자신이 출연 중인 코미디 시리즈 'Shrinking'(맵다 매워! 지미의 상담소) 속 역할이 마지막 작품이 되어도 만족스럽다고 밝혔다.

극 중 포드는 파킨슨병을 앓는 치료사 '폴 로즈' 역을 맡고 있다.

그는 "이 시리즈가 담고 있는 개념을 고려할 때, 여기서 모든 것이 끝난다고 해도 충분하다"며 "이 작품은 내게 특별한 경험이었다. 오랜 시간 연기를 해왔지만 이번 작품은 나를 성장시키고 가치와 중요성을 느끼게 해줬다"고 덧붙였다.

현장에 모인 300여 명의 관객들은 그의 발언에 큰 환호를 보냈고, 패널 진행을 맡은 제작자 애슐리 니콜 블랙은 "이보다 더 좋은 패널의 마무리는 없다"고 응답했다.

포드는 지난해 이 작품으로 생애 첫 에미상 후보에 올랐다. 또한 골든글로브, 크리틱스 초이스, 미국배우조합상 후보에도 이름을 올렸다.

시즌 3에서는 실제로 파킨슨병을 앓고 있는 배우 마이클 J. 폭스와 호흡을 맞춘다.

포드는 "실제 환자인 마이클과 함께한다는 점에서 큰 책임감을 느꼈다"며 "그는 관대하고 용기 있는 인물로, 함께 작업한 것은 특별한 경험이었다"고 말했다. 이어 "그의 존재감과 유머는 우리 모두에게 큰 영감을 주었다"고 덧붙였다.


폭스는 최근 포드의 연기에 대해 "눈물이 날 정도였다"며 "그의 눈빛에서 파킨슨병을 느낄 수 있었다"고 평가했다.

한편 포드는 지난해 은퇴 가능성을 일축하며 "배우라는 직업의 매력은 나이가 들어도 필요한 역할이 있다는 점"이라고 밝힌 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.