갤러리아백화점, 22일까지 서울 명품관서 '웨딩 페스타' 진행

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본격 웨딩시즌을 맞아 갤러리아백화점이 오는 22일까지 서울 명품관에서 '웨딩 페스타'를 진행한다. 참여 브랜드 구매 시 최대 250% 웨딩 마일리지 적립이 가능하며, 300만 원 이상 구매 고객에게는 10개월 무이자 할부 혜택을 제공한다.
최근 혼수로 프리미엄 가구를 찾는 신혼부부 수요가 늘면서 명품관 리빙 카테고리 매출도 두 자릿수 성장세를 보이고 있다. 실제로 작년 명품관 가구 카테고리 매출은 전년비 14% 신장했고, 올해 1~2월 기준으로도 전년비 23% 늘었다. 이에 명품관 WEST 5층에 프리미엄 가구·리빙 브랜드가 새롭게 입점했다. 프리미엄 가구 편집숍 '디사모빌리'를 비롯해 ▲구비 ▲씰리 ▲크리스토플이 신규 오픈했으며 ▲뮤토모 ▲티모시울튼은 리뉴얼 오픈했고, 13일에는 프리미엄 침대 브랜드 '해스텐스'도 새롭게 단장해 문을 열었다. ▲해스텐스 ▲디사모빌리 ▲티모시울튼 ▲씰리 등 주요 가구 브랜드에서 최대 25% 할인 혜택을 제공한다.
브랜드별 사은 행사도 마련했다. 뮤토모는 150만 원 이상 구매 고객에게 트롤리 또는 스툴을 증정하고, 디사모빌리는 구매 고객에게 벨기에 리넨 브랜드 '리베코' 쿠션을 제공한다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com