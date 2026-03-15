신안 바나나에 제주 레몬·자몽까지…롯데마트, 국산 열대·아열대 과일 3종 선보여

기사입력 2026-03-15 11:37


신안 바나나에 제주 레몬·자몽까지…롯데마트, 국산 열대·아열대 과일 3종…

한반도 기후의 아열대화로 국내 열대·아열대 과일 재배 한계선이 빠르게 북상하면서 과거 제주에 국한됐던 아열대 작물 산지는 전국 각지로 확대되는 추세다.

현재 국내 최대 산지는 전라남도로, 농촌진흥청에 따르면 전남은 2023년 기준 전국 아열대 작물 재배 면적의 59%를 차지하고, 재배 면적도 3년 전 대비 20배 가량 증가한 것으로 나타났다.

이 같은 산지 다변화 흐름에 맞춰, 롯데마트는 지난 12일(목) 국산 열대·아열대 과일 3종을 출시했다. 이번에 선보인 과일 3종은 제타플렉스 잠실점, 그랑그로서리 은평점 등 전국 15개 점포에서 판매된다.

대표 상품은 전남 신안에서 재배한 '국산 무농약 바나나(3~4입/팩)'다. 신안 해풍을 맞고 자란 무농약 인증 원물로, 국산 재배의 장점을 살려 장기 운송을 위한 조기 수확 없이 나무에서 90% 이상 익힌 후 수확하는 것이 특징이다. 일반 바나나 대비 과육이 두툼하고 껍질이 얇아 유통 과정에서의 손상을 줄이기 위해 과육이 단단한 녹색 과피 상태로 운영한다. 상온에서 2~3일 후숙하면 노랗게 익고, 바나나 특유의 진한 당도와 쫀득한 식감을 즐길 수 있다. '제주 자몽(2개입/팩)'과 '제주 레몬(3개입/팩)'도 함께 선보였다. 자몽은 3년 전 식재한 묘목에서 올해 처음 수확한 상품이다. 레몬은 GAP(농산물우수관리) 인증을 받은 원물로 베이킹 등 껍질째 활용하는 요리에도 안심하고 사용할 수 있다.

롯데마트는 국산 열대·아열대 과일 운영을 상반기 내 전 점포로 확대해, 기후 변화에 맞춰 작물을 전환하는 농가에 안정적인 수익을 제공할 방침이다.

한편, 롯데마트는 국내 과일 재배 환경 변화에 맞춰 스마트팜을 활용한 이색 시즌 과일도 내놓는다. 이달 말 출시하는 '봄에 먹는 하우스 무화과(5~8입/팩)'는 통상 8~10월이 제철인 무화과를 스마트팜 기술로 재배해, 기존 제철보다 약 5개월 이른 시기에 선보이는 상품이다. 오는 23일(월)부터 롯데마트 제타(ZETTA) 온라인 사전 예약을 통해 구매할 수 있다.

양혜원 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 "국산 열대·아열대 과일은 수입산의 보완재를 넘어 새로운 프리미엄 과일로 주목받을 것"이라며, "고품질의 국산 과일을 통해 고객에게는 최상의 신선함을 제공하고, 미래 먹거리에 투자하는 농가에는 안정적인 판로를 제공하며 상생의 가치를 실현할 것"이라고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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