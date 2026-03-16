AX 혁신 나선 SK텔레콤…1인 1 AI 에이전트 개발 프로젝트 추진

SK텔레콤이 전 구성원의 AI 에이전트 개발을 통해 AX(AI Transformation) 전환을 가속화한다. 비개발직군을 포함해 구성원이 본인업무에 특화된AI를 만든다는 '1인 1 AI에이전트' 목표와 함께 지원시스템 오픈, 구성원 교육 등 상세 로드맵을 공개했다.
16일 SK텔레콤에 따르면 구성원에게 '에이닷 비즈', '폴라리스', '플레이그라운드' 등 플랫폼 서비스를 제공한다. 코딩에 대한 경험과 지식이 없어도 에이전트를 쉽게 만들 수 있도록 지원하기 위해서다. 에이닷 비즈는 범용성이 강하고, 폴라리스와 플레이 그라운드는 각각 데이터 추출과 테이터 분석을 돕는다. SK텔레콤은 해당 플랫폼을 활용해 자연어 형식으로 질문을 하거나 블록쌓기를 하듯 모듈을 조합해 실무에서 사용할 수 있는 AI에이전트를 생성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
SK텔레콤은 AX 지원 시스템 'AXMS(AX Management System)'과 함께 프론티어 교육, 디자인 캠프, 부트캠프로 이어지는 단계별 역량 강화 프로그램을 운영한다. 아이디어 개발과 실무 활용 능력을 끌어 올리기 위한 일환이다. 특히 상반기 중 해커톤을 개최해 혁신 역량을 결집하고, 하반기에는 2차 AX 프로젝트 선정과 우수 성과 포상 등을 통해 성공 사례를 전사에 확산할 계획이다.
정재헌 SK텔레콤 CEO는 "AI 전환은 각자의 업무 현장에서 문제를 가장 잘 아는 구성원의 개선에서 시작된다"며 "현장에 답이 있다는 '우문현답'의 자세로 AI를 통해 불편을 해결하려는 시도가 모여 SK텔레콤만의 AX 플라이휠을 돌리는 강력한 동력이 될 것"이라고 말했다.