AX 혁신 나선 SK텔레콤…1인 1 AI 에이전트 개발 프로젝트 추진

기사입력 2026-03-16 09:53


AX 혁신 나선 SK텔레콤…1인 1 AI 에이전트 개발 프로젝트 추진

SK텔레콤이 전 구성원의 AI 에이전트 개발을 통해 AX(AI Transformation) 전환을 가속화한다. 비개발직군을 포함해 구성원이 본인업무에 특화된AI를 만든다는 '1인 1 AI에이전트' 목표와 함께 지원시스템 오픈, 구성원 교육 등 상세 로드맵을 공개했다.

16일 SK텔레콤에 따르면 구성원에게 '에이닷 비즈', '폴라리스', '플레이그라운드' 등 플랫폼 서비스를 제공한다. 코딩에 대한 경험과 지식이 없어도 에이전트를 쉽게 만들 수 있도록 지원하기 위해서다. 에이닷 비즈는 범용성이 강하고, 폴라리스와 플레이 그라운드는 각각 데이터 추출과 테이터 분석을 돕는다. SK텔레콤은 해당 플랫폼을 활용해 자연어 형식으로 질문을 하거나 블록쌓기를 하듯 모듈을 조합해 실무에서 사용할 수 있는 AI에이전트를 생성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SK텔레콤은 AX 지원 시스템 'AXMS(AX Management System)'과 함께 프론티어 교육, 디자인 캠프, 부트캠프로 이어지는 단계별 역량 강화 프로그램을 운영한다. 아이디어 개발과 실무 활용 능력을 끌어 올리기 위한 일환이다. 특히 상반기 중 해커톤을 개최해 혁신 역량을 결집하고, 하반기에는 2차 AX 프로젝트 선정과 우수 성과 포상 등을 통해 성공 사례를 전사에 확산할 계획이다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 "AI 전환은 각자의 업무 현장에서 문제를 가장 잘 아는 구성원의 개선에서 시작된다"며 "현장에 답이 있다는 '우문현답'의 자세로 AI를 통해 불편을 해결하려는 시도가 모여 SK텔레콤만의 AX 플라이휠을 돌리는 강력한 동력이 될 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

5.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

5.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'람보르길리' 김길리 이틀 연속 대형사고! 세계선수권 휩쓸었다...1000m 우승→'밀라노 金' 1500m에서 2관왕 달성...임종언도 2관왕 성공

2.

패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

3.

韓 초대형 겹경사! 16·17호 '한국인 PL리거' 동시 탄생 현실화…이강인 뉴캐슬 이적+박승수 1군 입성

4.

中 미쳤다! "한국과 일부러 비겼다" 음모론까지 주장...중국, 4강 경기 전부터 궁시렁 "왜 우리만 더울 때 경기해", "호주가 유리해" 불만

5.

"내맘속 MVP는 노경은" 신기루처럼 끝난 기적의 감동…류지현 감독이 돌아본 WBC, 성과와 숙제 [공항인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.