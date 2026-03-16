한림대성심병원, '한국-베트남 공동연구사업' 신규과제 선정

기사입력 2026-03-16 12:12


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 과학기술정보통신부가 추진하는 '2026년도 한-베트남 공동연구사업' 신규과제에 선정됐다.

이번 연구주제는 '반코마이신(Vancomycin) 최적정 용량·용법 사용을 위한 해석 가능한 인공지능(AI) 모델 기반 임상의사결정시스템 다국적 개발 및 임상 검증'으로 항생제 내성 문제 해결을 위한 국제 공동연구다.

연구책임은 김용균 한림국제항생제내성센터장(한림대춘천성심병원 감염내과장)이 맡으며, 2026년 2월부터 2029년 2월까지 총 3년간 진행된다.

반코마이신은 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 감염 치료에 쓰이는 항생제다. 효과를 내는 농도와 부작용이 나타나는 농도 사이의 범위가 좁아 적정 용량 설정이 중요한 약제로 알려져 있다. 그래서 환자의 혈중 약물 농도를 분석해 적절한 투약량을 결정하는 치료약물농도 모니터링 방법이 활용되고 있으나 의료진이 직관적으로 활용할 수 있는 디지털 지원 도구는 아직 부족한 상황이다.

이에 이번 연구에서는 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 감염 치료에 사용되는 항생제 반코마이신의 최적 투여 용량을 AI를 활용해 결정할 수 있는 의료 지원 시스템을 개발하고, 실제 임상 환경에서 검증하는 것을 목표로 한다.

연구팀은 한국과 베트남 의료기관에서 반코마이신을 투여받은 환자의 혈중 농도와 임상 데이터를 수집해 다국가 표준 데이터셋을 구축하고, 이를 기반으로 의료진이 이해하고 활용하기 쉬운 AI 모델을 개발할 예정이다. 이후 한국과 베트남 간 상호 검증을 통해 모델의 정확도와 실제 임상 적용 가능성을 평가한다.

연구 결과를 기반으로 임상의사결정지원시스템(CDSS, Clinical Decision Support System)을 개발해 병원의 전자의무기록(EMR)과 연동하고, 실제 의료 현장에서 사용성 및 안전성을 검증할 계획이다. 연구팀은 이 시스템이 반코마이신 치료 효과를 높이고 약물 부작용을 줄이는 임상적 효과를 기대하고 있다.

이번 연구는 베트남 국방부 산하 의료기관인 베트남 175 군병원과의 협력으로 추진된다. 양 기관은 2023년 한림대성심병원 에크모 센터 방문을 시작으로 감염질환 공동연구 논의를 이어오며 협력 기반을 구축해 왔다.


연구팀은 향후 인력 교류 프로그램과 공동 학술 심포지엄 등을 통해 연구 협력을 확대하고, 공동 논문 발표 등 국제 학술 성과 창출도 추진할 예정이다. 특히 이번 연구는 다국가 대규모 데이터를 기반으로 AI를 활용한 항생제 투약 의사결정 시스템을 개발한다는 점에서 국제적으로도 의미 있는 연구로 평가된다.

김용균 센터장은 "항생제 내성 문제는 전 세계적으로 중요한 보건 과제로, 이를 해결하기 위해서는 국가 간 협력과 데이터 기반 연구가 필수적"이라며 "이번 공동연구를 통해 AI 기반 정밀 치료 기술을 발전시키고, 국제 감염질환 연구 협력 모델을 구축하는 데 기여하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대성심병원, '한국-베트남 공동연구사업' 신규과제 선정
한림대성심병원 전경

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고윤정 "예뻐서 인생 너무 편하다"…박명수도 역대급 자신감에 '당황'

2.

"피해주기 싫어" 백지영, 방송 하차하더니...눈물 펑펑 '깜짝 등장'

3.

"한국인에 바치는 상"…'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 장편 애니메이션상 수상

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 170cm·41kg '뼈말라' 웨딩화보..옆구리·어깨 노출 '파격'

5.

'케데헌', 아카데미 장편 애니메이션 수상…"한국인 위한 것" 눈물

연예 많이본뉴스
1.

고윤정 "예뻐서 인생 너무 편하다"…박명수도 역대급 자신감에 '당황'

2.

"피해주기 싫어" 백지영, 방송 하차하더니...눈물 펑펑 '깜짝 등장'

3.

"한국인에 바치는 상"…'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 장편 애니메이션상 수상

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 170cm·41kg '뼈말라' 웨딩화보..옆구리·어깨 노출 '파격'

5.

'케데헌', 아카데미 장편 애니메이션 수상…"한국인 위한 것" 눈물

스포츠 많이본뉴스
1.

"아무것도 못해 죄송합니다" WBC 13타수 무안타 최악 부진 日 간판 타자, 결국 공개사과

2.

'구속 혁명' 뒤처진 한국? '빅리그 11년' 레전드 류현진도 '158㎞ 싱커' 도미니카 괴물이 부럽다 [공항인터뷰]

3.

日 감독 대충격 결단! → '한국과 같은 성적=역대 최악' 기자회견 망신 후 '전격 사퇴!'

4.

홍명보호 대형 악재! '명단 발표 몇시간 안남았는데' 황인범, 부상으로 쓰러졌다...판 페르시 감독 "몸상태, 큰 물음표" 우려

5.

오만했던 WBC의 계획, 일본 무너지며 꼬였다...그런데 미국도 결승 못갈 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.