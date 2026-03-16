젝시믹스, 日 오모테산도 힐스에 5호 매장 오픈…도쿄·오사카 추가 오픈 계획

기사입력 2026-03-16 14:16


젝시믹스, 日 오모테산도 힐스에 5호 매장 오픈…도쿄·오사카 추가 오픈 …

젝시믹스(XEXYMIX)가 일본 도쿄의 패션 중심지 시부야구에 위치한 '오모테산도 힐스'에 일본 내 5번째 정식 매장<사진>을 오픈했다.

'도쿄의 샹젤리제'로 불리는 오모테산도는 글로벌 명품 브랜드와 트렌디한 라이프스타일 숍이 밀집해 있어, 일본 내 패션·뷰티 트렌드를 선도하는 핵심 랜드마크로 꼽힌다. 오모테산도 힐스는 입생로랑, 디올, 끌로에, 프라다 등 럭셔리 브랜드를 비롯해, 라운지웨어 '젤라또 피케', 양말 브랜드 '타비오' 등 영 캐주얼 브랜드까지 한 곳에서 만날 수 있는 복합 대형 쇼핑몰이다.

지난 12일 오픈 당일, 매장 앞은 오픈 전부터 입장 대기 행렬이 장사진을 이뤘고, 당일 입점 상점 중 매출 상위에 랭크되는 등 내로라하는 글로벌 브랜드들 속에서 확고한 존재감을 드러냈다는 설명이다. 특히, 이번 오모테산도 힐스 매장에만 단독으로 선보인 '봄 한정판 블랙라벨 시그니처 360N'은 3일 만에 전량 품절을 기록했다

한편 젝시믹스의 일본 사업은 가파른 성장세를 기록 중이다. 지난해 일본 매출은 전년 대비 58% 성장한 182억 원을 달성하며 해외 시장 확대의 견인차 역할을 하고 있다. 젝시믹스는 이번 5호점 오픈에 이어 올해 도쿄와 오사카 지역에 추가로 2개의 정식 매장을 더 오픈할 계획이다.

젝시믹스 관계자는 "트렌드에 민감한 젊은 층과 구매력이 높은 고객층이 공존하는 오모테산도 힐스 입점은 젝시믹스가 일본 시장 내 프리미엄 브랜드로 안착했음을 의미한다"며, "온·오프라인을 아우르는 전방위적인 공략을 통해 일본 내 매출 성장을 가속화하고 수익성을 견고히 다져 나가겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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