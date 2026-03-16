코레일, 역명판 레일플러스 '벚꽃 에디션' 선보여
한국철도공사(코레일)이 전국 12개 기차역의 역명판 디자인에 벚꽃을 더한 '역명판 레일플러스 교통카드 벚꽃에디션(벚꽃에디션 카드)'을 선보인다.
레일플러스 카드는 전국에서 호환되는 선불형 교통카드다. 철도, 전철, 버스, 택시 등 대중교통 이용은 물론 편의점, 카페 등에서도 사용할 수 있다.
16일 코레일에 따르면 벚꽃에디션 카드는 벚꽃 명소로 유명한 진해, 경주 등 12개 기차역의 역 이름 안내 표지인 '역명판'을 활용했다. 벚꽃에디션 카드는 전국 12개 기차역 내 편의점 '스토리웨이'에서 해당 역의 카드를 구매할 수 있으며 판매가격은 4000원이다.
진해역, 영암역, 득량역은 역 내 스토리웨이가 없어 인근역에서 판매한다. 진해역은 마산·창원·창원중앙역, 영암역은 목포역, 득량역은 순천역 등이다.
최은주 코레일 광역철도본부장은 "벚꽃에디션 카드는 봄 벚꽃 성지로 널리 알려진 주요역부터 숨겨진 간이역까지 전국 기차역의 아름다운 정취를 담고자 했다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.