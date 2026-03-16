센트룸, 내달 14일 소비자 초청 이벤트 '센트룸 데이' 개최…22일까지 참가 신청받아

'센트룸'이 다음달 열리는 소비자들과 함께 하는 브랜드 행사 '센트룸 데이(Centrum Day)' 참가자 초청에 나섰다.
3월 16일부터 22일까지 일주일간 참가자 모집이 진행되며, 센트룸 네이버 스토어 및 공식 인스타그램 채널을 통해 행사 참여를 희망하는 사연을 접수받는다.
오는 4월 14일 개최되는 '센트룸 데이'는 소비자들과 직접 만나 브랜드 철학을 공유하고, 소비자의 다양한 의견을 경청하기 위해 마련된 자리다. 행사에서는 건강한 일상에 대한 깊은 관심을 바탕으로 성장해 온 센트룸의 브랜드 철학과 함께, 지난 40여 년간 국내외에서 지속해 온 다양한 자체 연구 성과를 과학적이면서도 쉽고 흥미롭게 전달할 예정이다. 또 센트룸 브랜드와 제품에 대한 소비자들의 솔직한 의견을 청취하는 간담회도 갖는다.
이날 행사에서는 뇌과학자 장동선 박사의 특별 강연, 일상 속에서 즐겁게 실천할 수 있는 러닝 방법 등 건강한 라이프스타일을 주제로 한 외부 강연도 진행된다. 이와 함께 다양한 참여형 프로그램을 통해 현장을 찾은 참가자들에게 의미 있고 특별한 브랜드 경험을 제공할 계획이다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com