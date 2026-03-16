갑작스러운 하지마비 환자, 다시 일어설 희망 되찾다

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[스포츠조선 장종호 기자] 아무런 전조증상 없이 시작된 다리 마비로 걷지 못하게 된 40대 남성이 고난도 척추 수술을 통해 다시 일어설 희망을 되찾았다.
정밀 검사 결과, 이씨는 후종인대골화증으로 인한 척수병증 진단을 받았다. 후종인대골화증은 척추 뒤쪽 인대가 뼈처럼 굳어지며 척수를 압박해 팔다리 기능이 점점 소실되는 질환으로, 중증으로 악화할 때까지 통증이 없어 진단이 늦어지는 경우가 많다.
이씨는 '흉추부 후종인대골화증 전방접근법'의 권위자로 알려진 신경외과 임수빈 교수에게 흉곽, 등, 경추 부위에 걸친 병변을 제거하기 위해 두 달 동안 네 차례에 걸친 대수술을 받았다.
성공적인 수술 후 환자의 상태는 점차 호전됐다. 전혀 움직이지 못하던 다리에 힘이 생기기 시작했고, 현재는 조금씩 보조 기구의 도움을 받아 스스로 이동할 수 있을 정도로 회복됐다. 이씨는 3월 3일 퇴원해 재활 치료를 이어가고 있다.
이찬무 씨는 "처음에는 단순히 발을 삔 줄 알았는데 갈수록 전혀 움직일 수 없게 돼 너무나 두려웠다. 지금은 조금이라도 스스로 움직일 수 있게 돼 임수빈 교수님께 정말 감사하다"고 말했다.
임 교수는 "환자의 신경 기능 회복을 위해 병변을 정확히 제거하는 것에 중점을 두었다. 후종인대골화증은 적절한 시기에 적극적인 수술 치료를 할 경우 하지 마비 환자에서도 기능 회복을 기대할 수 있다. 이유 없이 하지 기능이 저하되면 신속한 정밀 검사와 치료를 받아보기를 바란다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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