"닭발, 과산화수소로 표백"…공장 바닥엔 오수, 악취 진동

기사입력 2026-03-16 18:00


"닭발, 과산화수소로 표백"…공장 바닥엔 오수, 악취 진동
사진출처=CCTV

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 식품업체가 닭발을 가공하는 과정에서 과산화수소를 사용한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

중국 매체 CCTV는 고발 프로그램 '3·15 완후이'를 통해 쓰촨성 청두의 한 닭발 가공업체 생산 현장을 폭로했다.

해당 업체는 가공한 닭발을 온라인과 오프라인은 물론 간식 전문점에서도 판매하는 것으로 전해진다.

보도에 따르면 공장 바닥에는 오수가 고여 있고 악취가 진동하는 가운데 닭발이 바닥에 그대로 쌓여 있었다.

또한 빗자루와 삽 등 청소 도구가 닭발 위에 놓인 채 작업이 이뤄졌다.

작업자들이 바닥에 떨어진 닭발을 그대로 주워 다시 가공용 통에 넣는 모습도 포착됐다.

특히 닭발을 과산화수소에 담가 색을 하얗게 만드는 '표백 공정'이 이뤄진 것으로 드러났다.

과산화수소는 강한 산화제로 살균용 소독제나 표백제로 주로 쓰인다. 식품 가공에 사용하면 단백질 등 영양 성분을 파괴하고 장기간 섭취 시 구강 점막 손상이나 위장·간·신장 기능 이상 등을 유발할 수 있어 사용이 금지돼 있다. 이 업체 외에도 충칭의 또 다른 식품공장에서도 과산화수소로 닭발을 표백하는 정황이 확인됐다고 CCTV는 전했다.

당국은 관련 업체들을 대상으로 대대적인 단속에 나서 문제가 확인된 제품 수백 상자를 압수하고 과산화수소 사용 여부 등을 조사하고 있다고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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