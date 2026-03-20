'항생제로 못 잡는 균', 미생물로 제거 원천기술 개발 나서

기사입력 2026-03-20 11:48


[스포츠조선 장종호 기자] 항생제가 듣지 않는 슈퍼박테리아, 카바페넴내성 장내세균(CRE)을 장내 미생물 생태계를 활용해 제거하는 원천기술 개발이 본격화된다.

한림대학교춘천성심병원 감염내과 이승순 교수 연구팀은 3월 13일 과학기술정보통신부가 주관하고 한국연구재단이 지원하는 '2026년도 개인기초연구사업 핵심연구(유형 C)' 과제에 최종 선정됐다.

개인기초연구사업 핵심연구(유형 C)는 국내 기초연구 지원사업 중에서도 연구자 주도의 창의적·도전적 연구를 장기적으로 지원하는 과제로, 연구자의 연구역량과 연구계획의 우수성을 종합적으로 평가해 선정된다. 최대 5년간 연구비 지원을 통해 중견 연구자의 심화 연구를 뒷받침하고 있다.

이번 연구과제 주제는 '다중오믹스 및 인공지능 기반 설계·검증·학습(Design·Test·Learn) 사이클을 활용한 카바페넴내성 장내세균(CRE) 탈집락 원천기술 개발'이다. 연구 기간은 2026년 3월부터 2031년 2월까지 5년이며, 총 연구비는 약 15억 원 규모다.

카바페넴내성 장내세균(이하 CRE)은 세계보건기구(WHO)가 지정한 주요 항생제 내성균으로, 치료 옵션이 제한적이고 병원 내 감염 확산 위험이 높은 대표적인 난치성 병원체다. 이에 따라 CRE 제어 및 제거를 위한 새로운 접근법 개발은 전 세계적으로 중요한 연구 과제로 인식되고 있다.

연구팀은 기능 모듈 기반 공생미생물 컨소시엄 최적화 플랫폼 구축을 목표로, 장내 미생물 생태계의 구조적·기능적 변화를 정밀하게 분석하고, 숙주·미생물 간 상호작용을 통합적으로 규명할 계획이다. 이를 통해 CRE의 집락 형성과 탈집락을 결정하는 핵심 기전을 밝혀내고, 기존 항생제 치료의 한계를 보완할 수 있는 새로운 치료 전략의 과학적 근거를 확보하는 것이 핵심이다.

특히 환자 기반 임상데이터와 다중오믹스 분석, 인공지능 기반 설계 기법, 그리고 실험적 검증을 유기적으로 결합한 '설계·검증·학습(Design·Test·Learn)' 순환 구조를 적용하는 것이 특징이다. 이를 통해 단순 기초연구를 넘어 실제 임상 적용 가능성을 고려한 정밀 중재 전략을 제시하는 중개연구(Translational Research)로 수행될 예정이다.

이를 통해 항생제 내성균 대응을 위한 기초·중개연구 역량을 한층 강화하고, 장내 미생물 기반 감염질환 치료 전략 개발을 위한 학술적·기술적 기반 구축에 기여할 것으로 기대된다.

이승순 교수는 "이번 연구를 통해 장내 미생물의 기능적 특성에 기반한 새로운 치료 전략의 핵심 원리를 체계적으로 규명하고, 향후 임상 적용 가능성을 높일 수 있는 실질적인 연구 성과를 도출해 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


'항생제로 못 잡는 균', 미생물로 제거 원천기술 개발 나서
이승순 교수

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