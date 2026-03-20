'항생제로 못 잡는 균', 미생물로 제거 원천기술 개발 나서

[스포츠조선 장종호 기자] 항생제가 듣지 않는 슈퍼박테리아, 카바페넴내성 장내세균(CRE)을 장내 미생물 생태계를 활용해 제거하는 원천기술 개발이 본격화된다.
이번 연구과제 주제는 '다중오믹스 및 인공지능 기반 설계·검증·학습(Design·Test·Learn) 사이클을 활용한 카바페넴내성 장내세균(CRE) 탈집락 원천기술 개발'이다. 연구 기간은 2026년 3월부터 2031년 2월까지 5년이며, 총 연구비는 약 15억 원 규모다.
카바페넴내성 장내세균(이하 CRE)은 세계보건기구(WHO)가 지정한 주요 항생제 내성균으로, 치료 옵션이 제한적이고 병원 내 감염 확산 위험이 높은 대표적인 난치성 병원체다. 이에 따라 CRE 제어 및 제거를 위한 새로운 접근법 개발은 전 세계적으로 중요한 연구 과제로 인식되고 있다.
특히 환자 기반 임상데이터와 다중오믹스 분석, 인공지능 기반 설계 기법, 그리고 실험적 검증을 유기적으로 결합한 '설계·검증·학습(Design·Test·Learn)' 순환 구조를 적용하는 것이 특징이다. 이를 통해 단순 기초연구를 넘어 실제 임상 적용 가능성을 고려한 정밀 중재 전략을 제시하는 중개연구(Translational Research)로 수행될 예정이다.
이를 통해 항생제 내성균 대응을 위한 기초·중개연구 역량을 한층 강화하고, 장내 미생물 기반 감염질환 치료 전략 개발을 위한 학술적·기술적 기반 구축에 기여할 것으로 기대된다.
이승순 교수는 "이번 연구를 통해 장내 미생물의 기능적 특성에 기반한 새로운 치료 전략의 핵심 원리를 체계적으로 규명하고, 향후 임상 적용 가능성을 높일 수 있는 실질적인 연구 성과를 도출해 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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