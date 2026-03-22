블루크로스 의료봉사단, '제42회 보령의료봉사상' 대상 수상

기사입력 2026-03-22 11:33


블루크로스 의료봉사단, '제42회 보령의료봉사상' 대상 수상
　◇제42회 보령의료봉사상 시상식에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=보령

'성산장기려기념사업회 블루크로스 의료봉사단(이하 블루크로스 의료봉사단)'이 '제42회 보령의료봉사상' 대상의 영예를 안았다.

보령의료봉사상은 도서산간지역 등 국내외 의료사각지대에서 이웃을 위해 헌신하고 있는 의료인을 발굴하고 인술(仁術)의 가치를 널리 알리고자 지난 1985년 대한의사협회와 보령이 제정한 상이다.

대한의사협회와 보령홀딩스, 보령이 함께 주관하는 '제42회 보령의료봉사상' 시상식이 지난 19일 대한의사협회 회관에서 개최됐다.

대상을 수상한 블루크로스 의료봉사단은 1997년 장기려 박사의 정신을 이어가기 위해 창단한 이후 노숙인, 차상위계층, 외국인 노동자를 대상으로 의료봉사를 펼쳐왔다. 동남아, 중앙아시아 등 의료취약국가에서 수술캠프 운영 및 의료봉사를 진행했으며, 청소년 의료봉사단 운영을 통해 봉사의 가치를 다음 세대에 전하고 있다. 현재 단장은 장기려 박사의 손자인 장여구 군포 지샘병원 통합암병원장이 맡고 있다.

이와 함께 대한기독여자의사회 정미라 회장, 인천나은병원 하헌영 병원장, 신안대우병원 최명석 병원장이 본상 수상자로 이름을 올렸다.

정미라 회장은 창립 77년을 맞은 대한기독여자의사회의 28대 회장으로서 의료 불모지에서 나눔과 봉사를 이끌어 왔다. 하헌영 병원장은 요양원 순회 진료, 도서 지역 무료 진료 등을 통해 인천 지역사회의 건강 증진에 앞장서 왔으며, 최명석 병원장은 전남 신안군 비금도, 도초도 지역에서 20년간 상근하며 도서지역 의료 공백을 메우는 데 헌신해 왔다.

대상을 수상한 블루크로스 의료봉사단 장여구 단장은 "블루크로스 의료봉사단은 많은 선생님들과 학생들의 봉사 정신을 밑거름 삼아 30여 년간 성장해왔다"며, "영예로운 대상에 선정해주신데 감사드리며 앞으로도 묵묵히 봉사를 이어가도록 하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

김정균 보령 대표이사는 "의료 사각지대에서 나눔과 봉사의 정신을 실천해 오신 선생님들께 보령의 이름으로 감사를 전할 수 있어 큰 영광으로 생각한다"며 "보령 역시 선생님들의 발자취를 거울 삼아 '인류 건강을 위해 꼭 필요한 기업'이 되기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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