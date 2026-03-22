블루크로스 의료봉사단, '제42회 보령의료봉사상' 대상 수상

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'성산장기려기념사업회 블루크로스 의료봉사단(이하 블루크로스 의료봉사단)'이 '제42회 보령의료봉사상' 대상의 영예를 안았다.
대상을 수상한 블루크로스 의료봉사단은 1997년 장기려 박사의 정신을 이어가기 위해 창단한 이후 노숙인, 차상위계층, 외국인 노동자를 대상으로 의료봉사를 펼쳐왔다. 동남아, 중앙아시아 등 의료취약국가에서 수술캠프 운영 및 의료봉사를 진행했으며, 청소년 의료봉사단 운영을 통해 봉사의 가치를 다음 세대에 전하고 있다. 현재 단장은 장기려 박사의 손자인 장여구 군포 지샘병원 통합암병원장이 맡고 있다.
이와 함께 대한기독여자의사회 정미라 회장, 인천나은병원 하헌영 병원장, 신안대우병원 최명석 병원장이 본상 수상자로 이름을 올렸다.
대상을 수상한 블루크로스 의료봉사단 장여구 단장은 "블루크로스 의료봉사단은 많은 선생님들과 학생들의 봉사 정신을 밑거름 삼아 30여 년간 성장해왔다"며, "영예로운 대상에 선정해주신데 감사드리며 앞으로도 묵묵히 봉사를 이어가도록 하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.
김정균 보령 대표이사는 "의료 사각지대에서 나눔과 봉사의 정신을 실천해 오신 선생님들께 보령의 이름으로 감사를 전할 수 있어 큰 영광으로 생각한다"며 "보령 역시 선생님들의 발자취를 거울 삼아 '인류 건강을 위해 꼭 필요한 기업'이 되기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com