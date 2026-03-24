'Let's Drink Twice'…티젠, 트와이스와 함께한 콤부차 광고 캠페인 공개

기사입력 2026-03-24 07:45


'Let's Drink Twice'…티젠, 트와이스와 함께한 콤부차 광고…

트와이스가 ㈜티젠(TEAZEN)과 함께한 새로운 콤부차 광고 캠페인 'Let's Drink Twice'이 공개됐다.

'Let's Drink Twice'를 메인 슬로건으로 한 이번 캠페인은 트와이스와 함께 하루에 두 번 이상 상큼하게 맛있게 콤부차를 즐기자는 내용을 담고 있다. 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널에 공개된 광고 영상은 총 3편으로 9명의 트와이스 멤버들은 3명씩 짝을 이뤄 운동 한 세트 끝내고, 든든한 식사 후에, OTT 시청할 때 16가지 다양한 콤부차를 취향 따라 골라 마시자는 제안으로 구성됐다.

티젠은 이번 신규 광고 캠페인 컨셉에 맞춰 향후 소비자들이 다양한 접점과 다양한 상황에서 콤부차를 경험할 수 있도록 활발한 마케팅 활동을 전개할 예정이다. 먼저 5월부터는 서울 시내 랜드마크 빌딩에서 대규모 오프라인 광고 캠페인을 진행하고, 이후 트와이스와 함께 브랜드 행사도 마련한다.

트와이스가 탄탄한 입지를 확보하고 있는 일본 시장을 중심으로 해외 마케팅 활동도 본격화한다. 지난 2월 말 일본 도쿄에서 티젠 브랜드 데이 행사를 성공적으로 마친 데 이어, 발효음료를 즐기는 일본 소비자를 겨냥한 현지 마케팅을 강화하며 대한민국 대표 콤부차 브랜드로서의 인지도를 높이고 있다.

티젠 관계자는 "이번 광고 캠페인의 핵심은 국내외 고객들의 콤부차 경험 확대에 있다"며, "9인 9색의 매력을 지닌 트와이스와 함께 티젠 콤부차의 다양한 플레이버를 즐기는 경험을 더 많은 고객들과 나누고 K-콤부차의 매력을 널리 알리겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

2.

소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

3.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

4.

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유 "트라우마 남아서 서로 단합 못 해"

5.

'도박 논란' 슈, 사업 성공하더니 결국...확 달라진 근황 "정신상태=화이팅 넘침"

연예 많이본뉴스
1.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

2.

소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

3.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

4.

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유 "트라우마 남아서 서로 단합 못 해"

5.

'도박 논란' 슈, 사업 성공하더니 결국...확 달라진 근황 "정신상태=화이팅 넘침"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! LA 집어 삼킨 '오손 듀오', 한일 스폰서 급증→막대한 글로벌 영향력…야구는 오타니, 축구는 손흥민

2.

"피치클락 안 들려요" 집정리도 아직 안 끝났다…적응 중인데 'ERA 2.92'라니, 한화 1.5억 대박 터지나

3.

韓 축구 비상! 손흥민 '엉엉' 울린 오초아 '오피셜' 공식발표 "모든 걸 바칠 준비 완료"...'WC 6회 출전' 멕시코 레전드, 대표팀 합류

4.

"몰라봤다. 파워" 이틀간 스리런만 두방 괴력, 수비만 잘하는게 아니었네, 깜짝 해결사 본능, 언성 히어로의 강렬한 존재감

5.

'얼굴 피범범+붉은 상처' 또 나올뻔! 과르디올라, 우승하고도 괴로웠나...충격적인 자해 흔적→이유는 "피부 질환"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.