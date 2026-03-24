'Let's Drink Twice'…티젠, 트와이스와 함께한 콤부차 광고 캠페인 공개

트와이스가 ㈜티젠(TEAZEN)과 함께한 새로운 콤부차 광고 캠페인 'Let's Drink Twice'이 공개됐다.
'Let's Drink Twice'를 메인 슬로건으로 한 이번 캠페인은 트와이스와 함께 하루에 두 번 이상 상큼하게 맛있게 콤부차를 즐기자는 내용을 담고 있다. 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널에 공개된 광고 영상은 총 3편으로 9명의 트와이스 멤버들은 3명씩 짝을 이뤄 운동 한 세트 끝내고, 든든한 식사 후에, OTT 시청할 때 16가지 다양한 콤부차를 취향 따라 골라 마시자는 제안으로 구성됐다.
티젠은 이번 신규 광고 캠페인 컨셉에 맞춰 향후 소비자들이 다양한 접점과 다양한 상황에서 콤부차를 경험할 수 있도록 활발한 마케팅 활동을 전개할 예정이다. 먼저 5월부터는 서울 시내 랜드마크 빌딩에서 대규모 오프라인 광고 캠페인을 진행하고, 이후 트와이스와 함께 브랜드 행사도 마련한다.
트와이스가 탄탄한 입지를 확보하고 있는 일본 시장을 중심으로 해외 마케팅 활동도 본격화한다. 지난 2월 말 일본 도쿄에서 티젠 브랜드 데이 행사를 성공적으로 마친 데 이어, 발효음료를 즐기는 일본 소비자를 겨냥한 현지 마케팅을 강화하며 대한민국 대표 콤부차 브랜드로서의 인지도를 높이고 있다.
티젠 관계자는 "이번 광고 캠페인의 핵심은 국내외 고객들의 콤부차 경험 확대에 있다"며, "9인 9색의 매력을 지닌 트와이스와 함께 티젠 콤부차의 다양한 플레이버를 즐기는 경험을 더 많은 고객들과 나누고 K-콤부차의 매력을 널리 알리겠다"고 밝혔다. 김소형기자 compact@sportschosun.com