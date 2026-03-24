건강 인식 변화에 따른 대응 전략은?…한국건강기능식품협회, '2026 건강기능식품 트렌드 세미나' 진행
한국건강기능식품협회가 '2026 건강기능식품 트렌드 세미나'를 개최했다.
지난 23일 양재aT센터 그랜드홀에서 진행된 이번 세미나에서는 협회 회원사 홍보 및 마케팅 실무자 약 260명이 참석한 가운데, 시장·소비 트렌드, 데이터 기반 마케팅, 글로벌 시장 동향 등 다양한 주제를 다뤘다.
박현영 바이브컴퍼니 소장은 '건강과 식 트렌드'를 주제로 발표를 진행하며, 최근 건강에 대한 인식이 변화하고 있으며 개인이 스스로 건강을 관리하는 흐름이 확대되고 있다고 설명했다. 또한 '장수 포비아' 등 건강에 대한 불안 요인을 언급하며 변화하는 건강 인식에 대해 설명했다.
이인성 DMC미디어 박사는 '이커머스 환경에서의 데이터 마케팅 전략'을 주제로, 미디어 환경이 다변화되면서 대중이 특정 콘텐츠에 집중되기보다 분산되는 현상이 나타나고 있다고 설명했다. 이에 따라 대중에게 메시지를 충분히 전달하는 것이 어려워지고 있으며, 데이터 기반 의사결정과 미디어 전략의 중요성이 더욱 커지고 있다고 강조했다.
김채은 유로모니터 책임연구원은 'APAC 건강기능식품 시장 동향'을 주제로, 아시아태평양 지역이 글로벌 컨슈머 헬스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 높은 성장 잠재력을 보이고 있다고 설명했다. 또한 국가별 시장 규모와 성장률, 유통 채널 변화 등을 중심으로 주요 시장 흐름을 소개했다.
김지원 칸타 상무는 2025년 건강기능식품 시장을 '선택적 건강관리'와 '전략적 소비' 흐름으로 설명하며, 소비자들이 필요에 따라 제품을 선택적으로 구매하는 경향이 강화되고 있다고 밝혔다. 또한 개인화된 건강관리 수요 확대와 함께 소분·효율 소비, 채널 다양화 등 소비 방식의 변화가 나타나고 있다고 설명했다.
건기식협회 관계자는 "이번 세미나는 변화하는 소비 트렌드와 시장 흐름을 실제 사례와 데이터를 중심으로 공유한 자리였다"며, "회원사들이 이를 바탕으로 각자의 사업 전략을 점검해볼 수 있는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
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