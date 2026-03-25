"현도산단 내 폐기물 선별장 공사 전면 재검토해야"…하이트진로·오비맥주, 청주시청 앞 공동 집회 열고 공사 중단 촉구

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청주시가 추진 중인 현도일반산업단지(이하 '현도산단') 내 폐기물 선별장 건립 공사와 관련 하이트진로㈜와 오비맥주㈜가 25일 청주시청 앞에서 공동 집회를 열고, 공사 즉각 중단과 전면 재검토를 촉구했다.
공동 발표 입장문에 따르면 해당 부지는 하이트진로 청주공장에서 약 900m, 오비맥주 청주공장에서 약 350m 거리에 위치해 있다. 식품위생법상 식품 제조시설은 오염물질 발생시설로부터 안전거리를 확보해야 하지만, 폐기물 선별 과정에서 발생하는 악취·분진·바이오에어로졸 등이 생산 환경에 악영향을 미칠 수 있다는 우려를 강하게 제기하고 있다. 양사는 "HACCP 등 엄격한 위생관리 체계를 유지하고 있음에도 외부에서 유입되는 오염 요인은 통제할 수 없다"며 "식품 안전 문제 발생 시 기업이 귀책 사유 없음을 입증해야 하는 구조상 심각한 경영 리스크가 발생한다"고 밝혔다.
또한 하루 약 200대 이상의 폐기물 운반 차량 출입에 따른 비산먼지와 악취 문제, 인근 기숙사 거주 근로자들의 건강권 침해도 주요 쟁점으로 지적했다. 특히 양사는 청주시가 환경영향평가법 및 산업입지법 등 관련 절차를 충분히 이행하지 않은 채 사업을 추진하고 있으며, 입주기업 및 근로자와의 사전 협의도 없었다고 토로했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com