한림대성심병원 암센터 확충, 통합 암치료 체계 강화…국내 유일 노인암센터 운영

기사입력 2026-03-27 11:45


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 기존 암치료 체계를 한층 고도화해 암센터를 대대적으로 확충하고, 암진단부터 치료, 치료 후 관리까지 전 과정을 아우르는 통합 암치료 체계를 갖춰 9일부터 본격적인 운영을 시작했다.

이번 암센터 확충은 진료과 간 협업 구조를 강화하고, 암종별 맞춤 치료 역량과 디지털 기반 환자 관리 시스템을 결합해 환자중심의 진료 환경과 치료 효율성을 동시에 높이기 위해 추진됐다. 종양·혈액내과를 중심으로 내과·외과·산부인과·비뇨의학과·이비인후과·방사선종양학과·영상의학과·병리과·진단검사의학과 등 암진료와 연관된 주요 진료과가 참여하는 다학제 진료 체계를 갖췄다.

암센터는 위암, 대장암, 간담췌암, 유방암, 폐암, 혈액암 등 주요 암종을 전문적으로 진료하기 위한 전문 클리닉을 운영한다. 암종별 전문 의료진이 환자의 상태와 질환 특성을 종합적으로 분석해 최적의 치료 전략을 수립한다. 항암치료를 중심으로 표적치료, 면역치료 등 최신 치료법을 적용하고, 수술·방사선 치료와의 유기적 연계를 통해 치료의 연속성과 완결성을 강화했다.

이와 함께 환자의 진료 편의성을 높이기 위해 진료 동선과 공간 구성을 전면적으로 개선했다. 진료실과 상담 공간, 치료 연계 시스템을 통합 운영함으로써 대기 시간을 줄이고, 치료 과정 전반에서 환자와 보호자의 부담을 최소화하는 데 주력했다.

◇국내 유일 노인암센터 운영…3대 특화 서비스 제공

암센터 내에는 국내 유일하게 '노인암센터'를 운영하며, 고령 암환자의 치료 특성과 생활 여건을 고려한 3대 특화 서비스를 제공한다.

먼저 한림대학교의료원이 자체 개발한 스마트 원격진료 시스템 '온케어(OnCare)'를 도입해, 외래 및 입원 환자 진료 시 보호자가 병원을 직접 방문하지 않아도 휴대폰을 통해 진료 과정에 참여할 수 있는 환경을 구축했다. 특히 국내 최초로 환자 보호자를 위한 '원격 보호자 화상 회진 시스템'과 '원격 보호자 심층 면담 시스템'을 도입했다. 이를 통해 고령화 사회에서 생업 등으로 병원 방문이 어려운 보호자의 부담을 줄이는 동시에, 원격 화상 시스템을 통해 담당 주치의를 직접 만나 환자 상태에 대한 설명을 듣고 치료 방향에 대한 의사 결정 과정에 참여할 수 있도록 했다.

또한 암센터는 원내 설치된 공공의료본부와 협업하여 '중증 암환자 재택의료 서비스'를 개발하여 제공하고 있다. 퇴원 후 집중적인 치료와 관리가 필요한 암환자들을 선별해 지역사회 재가방문 의료기관에 연계하여 재택에서도 전문적인 의료 처치를 제공받을 수 있는 서비스를 운영하고 있다.


마지막으로 웨어러블 디바이스를 활용해 환자가 가정에 있을 때 체온과 맥박을 원격으로 모니터링하고, 패혈증이나 중증 감염 위험 신호를 조기에 감지해 신속한 병원 연계를 가능하게 하는 '노인암환자 재택 모니터링 시스템'을 2029년까지 구축할 계획이다.

◇항암 처방 자동화·패스트 트랙·다학제 진료 고도화

치료 정확성과 진료 속도를 높이기 위해 디지털 기반 진료 시스템도 강화했다. OCS·EMR 기반의 항암 자동 처방 시스템을 개발해 항암제 처방 과정을 자동화함으로써, 처방 시간과 오류 가능성을 줄이고 환자 안전성, 업무 효율성은 높였다.

또한 신규환자 패스트트랙(Fast Track) 시스템을 도입해 신규환자 방문 시 진료 지연 없이 상시 진료가 가능하도록 했으며, 암센터 외래를 상시 운영하고 실시간 진료 일정 확보 체계를 구축했다. 기존 다학제 진료도 한층 활성화해, 희귀암 다학제 진료와 초고령 환자 다학제 진료를 새롭게 운영하며 복합적인 치료 판단이 필요한 환자에게 보다 정밀한 치료 결정을 제공한다.

장대영 암센터장(종양·혈액내과 교수)은 위암·대장암·담도암·췌장암 등 소화기암 항암치료 분야의 국내 대표적 권위자로, 다수의 임상 연구와 진료 지침 개발을 통해 국내 암치료 수준 향상에 기여해왔다.

작년까지 제12대, 13대 대한항암요법연구회 회장과 제10대 대한임상시험센터협의회 회장을 역임하며 국내 임상 연구를 주도했으며, 올해는 대한위암학회 제21대 회장으로 선출돼 국내 위암 진료와 연구를 이끌고 있다.

장대영 암센터장은 "이번 암센터 확충은 단순한 진료 공간의 변화가 아니라, 진료·관리·소통이 유기적으로 연결된 환자중심 암치료 시스템을 구현하기 위한 전환점"이라며 "다학제 진료와 스마트 의료 시스템을 기반으로 환자 개개인에게 최적의 치료를 제공하고, 암환자의 삶의 질과 치료 성과를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

한림대학교성심병원은 암센터를 중심으로 암진료 전문성과 연구 역량을 지속적으로 강화하고, 스마트 의료 환경을 기반으로 지역사회 암환자들이 신뢰할 수 있는 표준화된 암치료 서비스를 제공해 나갈 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대성심병원 암센터 확충, 통합 암치료 체계 강화…국내 유일 노인암센터…
장대영 암센터장

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