"총 계약금 5% 적용"…'힐스테이트 선암호수공원', 선착순 계약 진행

기사입력 2026-03-29 09:57


"총 계약금 5% 적용"…'힐스테이트 선암호수공원', 선착순 계약 진행
◇'힐스테이트 선암호수공원' 조감도.  사진제공=현대건설

최근 입지와 주거 완성도에 따라 수요자가 선별적으로 반응하는 '가치 중심적 소비' 경향이 뚜렷해지고 있는 가운데, 수요자들의 초기 자금 부담을 줄인 '힐스테이트 선암호수공원'이 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다.

현대건설에 따르면, 이 단지는 총 계약금 5%에 1차 계약금 500만원으로 설정했다. 울산 남구 야음동 일원에 지하 6층~지상 최고 44층, 2개 단지 총 753가구 규모(아파트 631가구, 오피스텔 122실)로 조성되는 이 단지 입주는 2028년 2월 예정이다.


업계 안팎에서는 이 단지가 단순한 주상복합을 넘어 울산 고급 주거시장의 새로운 기준이자 향후 남구 주거 가치 흐름을 가늠할 지표가 될 가능성이 높다는 평가가 이어지고 있다.

단지가 들어서는 대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 향후 약 2000세대 이상의 고층 브랜드 단지가 순차적으로 공급될 예정이다. 다만 남구는 현재 분양권 물량이 줄어들며 신축 공급 공백이 발생한 상태이고, 향후에는 정비사업 위주의 제한적 공급만 예정돼 있어 희소성이 부각된다. 일대에 브랜드 주거벨트가 형성되는 것은 물론, 도시철도 트램 2호선 개통 예정이라는 교통 호재까지 더해지며, 개통 이후 남구 내 이동성과 도심 접근성 개선에 따른 주거 가치 상승 기대감이 형성되고 있는 상황이다.

입지적 측면에서는 도심 속 희소한 자연환경인 선암호수공원을 바로 누릴 수 있는 입지여건이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 또한 야음초 등 도보 통학이 가능한 안정적인 '학세권'을 갖추고 있다.

직주근접 여건 역시 뚜렷하다. SK, S-Oil 온산 석유화학단지를 비롯해 울산대교를 통해 현대중공업, 미포조선, 현대자동차 등 주요 산업단지로의 출퇴근 접근성이 좋다. 아울러 4Bay 판상형 구조를 적용해 공동주택 아파트에 준하는 평면을 구현했고, 전용률 역시 일반 아파트 수준으로 끌어올렸다. 현대건설의 층간소음 저감 기술인 'H 사일런트 홈 시스템Ⅰ'을 적용한 점과 스카이라운지 및컨시어지 서비스 등을 도입한 점도 차별화된 요소라는 설명이다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란, 신내림 받았나...충격 목격담 "무속인 돼 기도 간다고" ('A급 장영란')

2.

'흑백2' 박은영, 강남 중식당 대박에 빌딩 사나..."점심 예약 두 턴 조정" ('전참시')

3.

"MY MAN·LADY" 도끼♥이하이, 5년 열애 인정...럽스타+커플 목걸이 공개

4.

'복귀' 이휘재, 서언·서준 편지에 오열 "내 실수 다 아는데 위로해줘" ('불후')

5.

김대희, 미모의 한의대 딸 등장에 기세등등 "개원하면 지인할인 해줄 것" ('독박투어4')

연예 많이본뉴스
1.

장영란, 신내림 받았나...충격 목격담 "무속인 돼 기도 간다고" ('A급 장영란')

2.

'흑백2' 박은영, 강남 중식당 대박에 빌딩 사나..."점심 예약 두 턴 조정" ('전참시')

3.

"MY MAN·LADY" 도끼♥이하이, 5년 열애 인정...럽스타+커플 목걸이 공개

4.

'복귀' 이휘재, 서언·서준 편지에 오열 "내 실수 다 아는데 위로해줘" ('불후')

5.

김대희, 미모의 한의대 딸 등장에 기세등등 "개원하면 지인할인 해줄 것" ('독박투어4')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 좌절! 일본, 또 일본, 또또 일본이다...亞 축구 1위 탈환 실패, 일본 에이스 이강인 제치고 2위→'한국 축구 GOAT' 손흥민 11위

2.

[코트디부아르전]'0-4'에 고개 떨군 '감기 투혼' 손흥민, "월드컵에 가면 더 어려운 상대를 만난다. 패배는 아프지만 배울 건 배우자"

3.

韓 축구 초대형 경사 예고! 이강인 미쳤다, 손흥민도 못 해낸 마드리드 이적 가능성 본격 점화..."가장 유력한 그리즈만 대체 후보"

4.

충격의 경합 성공률 '0%'→최악의 '판단 실수'...우측에서 '위태위태' 조유민, 김민재 파트너 자리 흔들린다

5.

"기분 나쁘죠" '봄데' 조롱, 오기를 자극했다, "망설임이 없다" 16년 만에 부활한 '노 피어'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.