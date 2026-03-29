"총 계약금 5% 적용"…'힐스테이트 선암호수공원', 선착순 계약 진행

|
최근 입지와 주거 완성도에 따라 수요자가 선별적으로 반응하는 '가치 중심적 소비' 경향이 뚜렷해지고 있는 가운데, 수요자들의 초기 자금 부담을 줄인 '힐스테이트 선암호수공원'이 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다.
업계 안팎에서는 이 단지가 단순한 주상복합을 넘어 울산 고급 주거시장의 새로운 기준이자 향후 남구 주거 가치 흐름을 가늠할 지표가 될 가능성이 높다는 평가가 이어지고 있다.
단지가 들어서는 대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 향후 약 2000세대 이상의 고층 브랜드 단지가 순차적으로 공급될 예정이다. 다만 남구는 현재 분양권 물량이 줄어들며 신축 공급 공백이 발생한 상태이고, 향후에는 정비사업 위주의 제한적 공급만 예정돼 있어 희소성이 부각된다. 일대에 브랜드 주거벨트가 형성되는 것은 물론, 도시철도 트램 2호선 개통 예정이라는 교통 호재까지 더해지며, 개통 이후 남구 내 이동성과 도심 접근성 개선에 따른 주거 가치 상승 기대감이 형성되고 있는 상황이다.
입지적 측면에서는 도심 속 희소한 자연환경인 선암호수공원을 바로 누릴 수 있는 입지여건이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 또한 야음초 등 도보 통학이 가능한 안정적인 '학세권'을 갖추고 있다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com