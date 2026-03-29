한화생명, 총상금 1억원 '미래금융인재 공모전' 결선 개최…·글로벌 연수 등 혜택 제공

기사입력 2026-03-29 11:20


한화생명, 총상금 1억원 '미래금융인재 공모전' 결선 개최…·글로벌 연수…
　◇'미래금융인재 공모전' 시상식에서 이경근 한화생명 대표이사(가운데)와 공모전 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=한화생명

한화생명이 지난 27일 한화손해보험 한남사옥에서 '미래금융인재 공모전' 결선을 개최했다.

지난해 12월 시작된 공모전의 최종 단계로, 약 4개월간의 경쟁이 이날 마무리됐다.

이번 공모전은 미래 금융을 이끌 차세대 인재를 발굴하기 위해 마련됐다. AI·글로벌·투자·헬스케어·블록체인 등 5개 분야에서 혁신 아이디어를 겨루는 방식으로 진행됐으며, 총 15개 팀(42명)이 결선에 올랐다.

한화금융 계열사 임직원이 심사위원으로 배석한 가운데 팀 당 15분씩 발표를 진행했다. 평가는 기획력, 실행가능성, PT 완성도 등을 기준으로 이뤄졌다.

시상식에서는 5개 분야별 1~3위 수상팀이 발표됐다. 수상자에게는 총 1억 원 규모의 상금을 나눠 지급한다. 결선 우수자에게는 글로벌 연수 기회도 제공한다.

공모전과 연계한 후속 육성 프로그램도 이어진다. 1차 합격자 140명 전원에게는 '한화 파이낸스 멤버십' 자격을 부여한다. 멤버십 대상자는 분야별 전문가 인사이트 공유 세션, 금융 밸류업 프로그램 등 2026년 한 해 동안 다양한 프로그램 등에 참여하며 경험을 쌓고 네트워킹을 넓힐 수 있다. 시상식 이후에는 참가자와 임직원이 함께하는 만찬과 네트워킹 행사 'Victory Night'이 이어졌다.

한화생명 김정수 HR전략실장은 "이번 공모전은 미래 금융을 이끌 새로운 시각의 인재를 발굴하기 위해 마련한 첫 프로그램으로, 참가자들이 보여준 열정과 아이디어 수준이 기대를 뛰어넘었다"며 "젊은 세대의 성장이 곧 미래 금융의 성장으로 이어질 수 있도록 인재 발굴 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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