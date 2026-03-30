남편 트럭에 매달린 아내…"바람피우는 줄 알고" 황당

기사입력 2026-03-30 08:17


남편 트럭에 매달린 아내…"바람피우는 줄 알고" 황당
사진출처=더우인

[스포츠조선 장종호 기자] 남편 트럭 뒤에 매달려 가던 여성이 경찰에게 적발돼 제지를 받는 일이 발생했다.

이유는 황당하게도 남편의 외도를 의심해서였다.

광밍일보 등 중국 매체들에 따르면 지난 24일 밤 9시쯤 신장 지구의 한 도로에서 경찰이 소형 화물차 한 대를 멈춰 세웠다. 한 여성이 화물차 뒤에 위태롭게 매달린 모습이 포착됐기 때문이었다. 운전자는 여성의 남편이었다.

당시 교차로에서 근무 중이던 교통경찰은 "화물차 뒤에 여성이 두 손으로 뒷문을 붙잡고 매달려 있는 위험한 장면을 발견했다"며 "즉시 차량을 정지시킨 후 여성을 안전하게 내려주었다"고 말했다.

운전자인 남편은 아내가 차량에 매달린 사실조차 알지 못한 것으로 전해진다.

조사 결과, 아내는 남편의 외도를 의심해 남편이 차량을 몰고 떠나려는 순간 뒤에 매달려 뒤쫓으려 했던 것으로 드러났다. 다행히 차량 속도가 빠르지 않고 이동 거리가 짧아 사고로 이어지지는 않았다.

경찰은 차량 출발 전 주변을 확인하지 않은 과실이 있다며 운전자에게 벌점 3점과 200위안(약 4만원)의 벌금을 부과했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

이연희, 벌써 결혼 7년 차...19개월 딸까지 "♥남편 운 다 썼다고"

4.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

5.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

이연희, 벌써 결혼 7년 차...19개월 딸까지 "♥남편 운 다 썼다고"

4.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

5.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침체한 타선→"아직 턱없이 부족하다"

3.

김혜성의 미친 무력 시위! '안타→안타→안타→안타→안타'…'마이너 강등 원흉' 감독 향한 '성난 방망이'

4.

'어제 34개 던졌는데 또나와?' 염갈량 계산을 벗어난 '강철의 세이브왕' LG 포비아도 벗었다. "안맞을 자신있었다"[잠실 인터뷰]

5.

[오피셜]투도르 감독, 토트넘과 결국 결별! "상호 합의 확인"…후임 사령탑에 크리스 휴튼 거론

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.