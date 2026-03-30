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타이어 구독형 렌탈 서비스 '넥스트레벨' 이용시 할인 혜택 '넥센타이어 삼성카드' 선보여

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타이어 구독형 렌탈 서비스 '넥스트레벨' 이용시 할인 혜택 '넥센타이어 삼성카드' 선보여

삼성카드가 넥센타이어와 손잡고 '넥센타이어 삼성카드'를 선보였다.

'넥센타이어 삼성카드'는 타이어 구매 비용 부담을 줄여주는 상품으로, 넥센타이어의 타이어 렌탈 프로그램인 '넥스트레벨(NEXT LEVEL)'과 연계해 렌탈비 할인 혜택을 제공한다.

'넥스트레벨'은 월 렌탈료를 납부하는 방식으로 타이어를 구매·관리할 수 있는 넥센타이어의 프리미엄 타이어 구독형 렌탈 서비스이다. 렌탈 기간 동안 타이어 파손·마모시 동일 타이어로 무상 교체가 가능하며, 가까운 렌탈전문점에 방문해 타이어 무상점검을 받을 수 있다. 렌탈 계약 종료 후에도 타이어를 반납없이 그대로 사용할 수 있다.

'넥센타이어 삼성카드'는 '넥스트레벨' 서비스 이용시 이용금액에 따라 월 최대 1만 6000원의 할인 혜택을 제공한다. 렌탈 계약 종료 이후에도 카드를 지속적으로 사용할 수 있도록 생활 밀착형 혜택도 마련했다.

주유소, LPG충전소 이용시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다. 또한, ▲스타벅스 ▲이디야 ▲투썸플레이스 ▲커피빈 등의 커피전문점과 편의점 10% 할인 혜택을 최대 1만원까지 받을 수 있다.

삼성카드 관계자는 "넥센타이어와의 제휴를 통해 타이어 교체비용 부담을 덜어주는 '넥센타이어 삼성카드'를 출시했다" 며 "앞으로도 고객들에게 유용한 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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