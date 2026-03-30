롯데백화점, '앰배서더1기' 모집...인플루언서 등용문 열린다!

제공=롯데백화점

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롯데백화점은 '롯데백화점 앰배서더 1기' 모집을 시작한다고 30일 밝혔다.

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이번 프로그램은 단순 체험단을 넘어 콘텐츠 기획 역량 제고와 커리어 개발까지 지원하는 인플루언서 육성 프로젝트로, 창작자와 함께 성장하는 새로운 협업 모델 구축을 목표로 한다.

모집 대상은 '자신만의 취향을 가진 SNS 이용자'로, 연령이나 거주지 등 별도의 제한 없이 누구나 지원할 수 있다.

패션, 뷰티, 식음료(F&B) 등 다양한 분야에서 트렌드를 선도할 인플루언서를 두 자릿수 규모로 선발할 계획이다.

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특히 팔로워 수와 같은 정량적 지표보다 콘텐츠 기획력과 개성 있는 라이프스타일, 충성도 높은 팬층 등 지원자의 잠재력을 중심으로 평가하는 것이 특징이다.

지원은 오늘부터 4월 8일(수)까지 롯데백화점 공식 인스타그램 계정을 통해 공개되는 링크를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

1차 서류 전형 이후 2차 대면 면접을 거쳐 최종 합격자는 4월 16일(목) 발표되며, 선발된 앰배서더는 5월부터 8월까지 약 4개월간 공식 활동을 수행하게 된다.

롯데백화점 앰배서더에게는 다양한 혜택이 제공된다.

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4월 30일(목) 롯데호텔에서 개최되는 발대식을 통해 약 50만 원 상당의 웰컴기프트가 제공되며, 선발된 앰배서더간 네트워킹 기회도 마련된다.

또한 매월 50만 원의 활동비가 지급되며, 롯데백화점의 다양한 상품군을 직접 체험할 수 있다.

주요 브랜드 VIP 행사에 롯데백화점을 대표하는 홍보대사 자격으로 초청되어, 차별화된 리테일 경험을 누릴 수 있다.

활동 기간 동안 앰배서더는 롯데백화점, 아울렛, 쇼핑몰 전반의 매력을 알리는 콘텐츠 제작 미션을 수행하게 된다.

롯데백화점은 신규 브랜드 입점, 시즌 행사 등 다양한 콘텐츠 소재를 제공해 창작자가 제작에 집중할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 콘텐츠 발굴 부담을 줄이고 완성도 높은 결과물 도출을 돕는다는 방침이다.

우수 활동자에 대한 보상도 마련됐다.

매월 적극적인 활동을 펼친 참여자에게는 '서프라이즈 선물'이 제공되며, 4개월간의 활동 종료 후에는 정량 및 정성 평가를 종합해 총 1,500만 원 규모의 상금이 수여된다.

특히 최우수 앰배서더로 선정된 인플루언서에게는 롯데백화점 팝업스토어 개최 및 브랜드 협업 등 공동 프로젝트 추진 기회도 검토할 예정이다.

이와 함께 롯데백화점은 활동 종료 이후에도 앰배서더 대상 행사 초청과 네트워킹 프로그램을 지속 지원해 인플루언서로서의 전문 커리어 확장을 돕는다는 계획이다.

롯데백화점 관계자는 "개인별 콘텐츠 소비 방식이 세분화되며 '취향 파편화' 현상이 뚜렷해지는 가운데, 인플루언서의 창의적인 시각을 통해 고객과의 접점을 더욱 확대하고자 한다"며 "이번 프로그램을 통해 새로운 고객 소통 모델을 구축하고, 창작자와 함께 성장하는 생태계를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.