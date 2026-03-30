2500억원 복권 당첨된 50대 '푼돈' 훔쳐 체포, 무슨 사연?

지난해 4월 어머니(왼쪽), 여자친구(오른쪽)와 함께 파워볼 당첨금을 수령한 제임스 파딩. 사진출처=켄터키주 복권

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[스포츠조선 장종호 기자] 무려 2500억원이 넘는 복권에 당첨되고도 절도를 저지른 남성이 체포됐다.

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그가 훔친 돈은 1800만원 정도였다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 켄터키주에 사는 제임스 파딩(51)은 28일(현지시각) 한 주택에 침입해 현금 1만 2000달러(약 1800만원)를 훔친 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 주택 CCTV 영상을 통해 그의 범행 장면을 확인한 것으로 전해졌다.

그는 범행 후 검은색 차량을 이용해 도주했지만 곧 경찰에 검거됐다.

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차량 내부에서는 훔친 현금과 불법 약물이 함께 발견됐다.

이번 체포는 그가 로또에 당첨된 이후 세 번째다.

그는 지난해 4월 어머니, 여자친구와 함께 켄터키주 사상 최대 규모의 파워볼 당첨금을 수령했다.

당첨금은 1억 6730만 달러(약 2540억원)이었다. 당첨의 기쁨은 오래가지 않았다.

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당첨 직후 그는 플로리다에서 호텔 투숙객을 폭행하고 이를 제지하던 경찰관을 발로 찬 혐의로 체포됐으며, 이 사건에 대해 최근 유죄를 인정한 것으로 알려졌다.

또한 그는 보호관찰 중 무단으로 주를 벗어나 규정을 위반한 사실도 드러났다. 지난 2월에는 다른 여성에게 특정 약물을 복용하도록 강요한 혐의로 기소돼 오는 4월 법원 심리를 앞두고 있다.

이 외에도 그는 뺑소니 혐의 등 여러 사건에 연루돼 있는 상태다.

지역 매체들에 따르면 그는 10대 시절부터 절도와 난폭 운전 등 각종 범죄를 저질러 왔으며, 지금까지 25개 이상의 교정 시설을 전전한 전력이 있는 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com