티앤씨재단, 제3회 '힐러스힐어스' 참여자 선정…사회복지사 힐링 지원

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티앤씨재단이 아동·청소년 복지 종사자 지원사업 '힐러스힐어스(Healers, Heal us!)'의 제3회 참여자 선정을 마치고 올해 사업을 본격 운영한다고 30일 밝혔다. 힐러스힐어스는 아동·청소년 복지 현장에서 일하는 사회복지 종사자들에게 쉼과 회복의 시간을 지원하는 사업이다. 티앤씨재단은 종사자의 휴식 제공과 복지 혜택 확대를 통해 아동·청소년 복지 서비스의 질적 향상과 지속가능한 돌봄체계 구축을 지원하기 위해 힐리힐어스 사업을 운영 중이다.

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티앤씨재단에 따르면 제3회 힐러스힐어스는 아동·청소년 복지 사업을 수행하는 사회복지 종사자 20명을 대상으로 진행된다. 지원 대상은 복지 현장 경력 1~10년의 실무자다. 재단은 사연 공모와 심사를 거쳐 올해 참여자 선정을 마쳤다. 선정된 참여자에게는 8월까지 각자 일정에 맞춘 2박 3일 제주 여행이 지원된다. 항공 및 렌트카 이용권, 숙박, 포도뮤지엄 관람 세트, 제주 힐링 명소 연계 혜택 등으로 구성됐다.

힐리어스힐어슨느 단순 여행 지원을 넘어 사회복지 현장의 고민과 실천을 방안을 나눈다. 올해는 참여자들의 신청 사연과 여행 사진, 소감을 담은 사례집을 발간하고, 제주 여행 사진과 메시지를 활용한 굿즈도 제작해 유관기관에 배포한다. 티앤씨재단은 이를 위해 '나의 아동·청소년 복지현장 실천 이야기'를 주제로 사연 공모에 진행한 바 있다.

티앤씨재단은 "올해 힐러스힐어스를 통해 참여자 후기와 실천 이야기를 순차적으로 공개하고, 사례집과 굿즈 제작, 응원 프로그램 등을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com