강남차여성병원 '쌍둥이 육아 수기 공모전' 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 강남차여성병원(원장 차동현)이 다둥이 가족을 응원하고 육아 경험을 함께 나누기 위한 '쌍둥이 육아 수기 공모전'을 개최한다.

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이번 공모전은 쌍둥이 육아과정에서 느낀 기쁨과 어려움, 그리고 육아 노하우를 공유함으로써 쌍둥이를 키우는 부모들이 서로 공감하고 응원할 수 있는 장을 마련하기 위해 기획됐다. 공모 주제는 ▲쌍둥이 임신·출산 과정의 특별한 경험 ▲좌충우돌 육아 분투기 ▲나만의 쌍둥이 육아 꿀팁 등 쌍둥이 육아와 관련된 이야기다. 차병원에서 출산한 산모 가족이라면 누구나 참여할 수 있다.

온라인으로 2026년 4월 7일까지 응모 가능하다. 자세한 사항은 강남차여성병원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

강남차여성병원 차동현 원장은 "쌍둥이 육아는 기쁨이 두 배지만 어려움도 함께 찾아오는 경우가 많다. 작년 12월부터 산모교실 건강강좌를 리뉴얼 하면서 쌍둥이육아 관련 강의의 인기가 많다"며 "이번 공모전을 통해 부모들이 서로의 경험을 나누고, 힘이 되는 이야기를 공유하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com