"기름 왜 필요한지 봐"…주유소에 관 싣고 와 항의 소동

사진출처=페이스북

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 한 주유소에서 기름 구입을 거부당한 남성이 차량에 관을 싣고 와 항의하는 소동이 벌어졌다.

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아마린뉴스 등 현지 매체들에 따르면 3월 29일 태국 촌부리주 한 장의사 A가 시신 화장을 위해 주유소에서 기름을 구입하려고 했지만 거부 당했다.

그는 18리터짜리 통 3개에 경유를 구매하려 했지만, 주유소 측은 최근 시행된 연료 판매 제한 조치를 이유로 안 된다고 밝혔다. 현재 태국 내 대부분의 주유소는 중동 지역 분쟁으로 인해 대량 구매 제한과 별도 용기 판매 금지 등의 조치를 시행 중이다.

이에 A는 되돌아가 시신이 안치된 관을 차에 싣고 왔다.

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그러면서 그는 직원에게 "연료를 팔지 않겠다면, 왜 필요한지 보여주겠다"고 말하며 항의했다.

갑작스러운 상황에 직원은 당황한 반응을 보였고, 이후 다른 직원이 매니저의 승인을 받아 연료를 판매했다.

이후 "시신은 무사히 화장됐다"고 밝힌 A는 논란에 대해 "이런 행동을 한 것은 처음이며, 상황이 너무 급해서 그랬다. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com