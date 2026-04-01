'최대 551만원 드려요'…키움증권, 중개형 ISA 혜자 이벤트

사진제공=키움증권

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키움증권이 올해 6월 말까지 3개월간 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 '최대 551만원 드림! 중개형 ISA 혜자 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다.

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키움증권 중개형 ISA 잔고는 최근 4조원을 돌파하며 빠른 성장세를 이어가고 있다. (3월 23일 기준 평가금액 4조1132억원)

이번 이벤트는 더 많은 고객이 ISA 절세 혜택을 누릴 수 있도록 기획됐다. 이벤트는 신규·이전 고객 대상 현금 최대 51만원 지급(전원 및 추첨) 순입금 및 1주 이상 거래 시 현금 최대 500만원 지급(조건 충족 시) 500만원 이상 순매수 고객 대상 상장지수펀드(ETF) 1주 지급(추첨) 등 세 가지로 구성됐다.

첫 번째 이벤트는 기간 내 중개형 ISA를 최초로 개설하거나 타사에서 이전한 고객, 또는 만기 후 재가입한 고객이면 참여할 수 있다. 해당 고객 전원에게 현금 1만원을 지급한다. 추가로 최대 50만원을 추첨 지급한다. 타사 이전 고객에게는 추첨 우선순위가 부여된다.

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두 번째 이벤트는 기간 내 중개형 ISA 계좌에 200만원 이상 순입금하고 국내주식 또는 ETF를 1주 이상 거래한 고객을 대상으로 한다. 입금 규모에 따라 최대 현금 500만원을 지급한다. 신규·기존 고객 모두 참여 가능하다. 이벤트 종료 후 7월 말까지 입금 잔고와 주식·ETF 잔고를 1주 이상 유지해야 혜택이 제공된다. 타사 이전 고객 중 3000만원 이상 입금 고객에게는 최소 100만원에서 최대 500만원 규모의 별도 추첨 기회도 제공된다.

세 번째 이벤트는 기간 내 국내주식 또는 ETF를 500만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 한다. KODEX 200, TIGER 반도체TOP10 등 국내 상장 ETF 1주를 총 2000명에게 추첨 지급하며, 신규·기존 고객 모두 참여할 수 있다.

키움증권 관계자는 "이번 이벤트는 중개형 ISA를 통해 절세 투자를 시작하거나 확대하려는 고객이 실질적인 혜택을 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로 자산관리 서비스 고도화와 플랫폼 개선도 병행해 고객 중심 투자환경도 구축해나갈 것"이라고 말했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com