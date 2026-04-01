경비원 제지로 구조 45분 지연…50대 여성 심장마비로 숨져

사진출처=페이스북

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[스포츠조선 장종호 기자] 경비원의 제지로 응급구조대가 늦게 도착하는 바람에 50대 여성이 숨지는 안타까운 일이 벌어졌다.

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선데일리 등 현지 매체들에 따르면 지난 23일 오전 11시쯤 말레이시아의 한 고급 콘도에서 50대 중국계 여성이 심장마비로 쓰러졌다. 신고를 받은 구조대는 콘도 앞에 도착했지만 들어갈 수 없었다. 경비원들이 제지했기 때문. 해당 장소에 있던 목격자에 따르면 경비원들은 긴급 상황임에도 불구하고 상급자의 허락을 기다리며 문을 열어 주지 않았다.

결국 45분이 지나서야 구조대는 안으로 들어갈 수 있었지만 여성은 이미 숨이 멎은 상태였다. 생명을 살릴 수 있는 '골든타임'을 놓친 것이다.

목격자는 이 내용을 SNS에 게시하며 "응급 상황에서는 빠른 의료 대응이 필수"라며 경비원들이 의료 응급 상황에 대처할 수 있도록 교육받아야 한다고 강조했다.

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또한 대부분의 콘도에는 자동심장충격기(AED)가 없다는 점을 지적하며, 당국이 모든 콘도와 아파트에 최소 2대 이상의 AED 설치를 의무화해야 한다고 주장했다. 그는 화재나 위협 상황에 대비한 보안 강화도 필요하다고 덧붙였다.

네티즌들은 "이해할 수 없는 상황이 벌어졌다", "보안을 생명과 바꿀 수 있나", "경찰이 수사에 나서야 한다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com