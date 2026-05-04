"속옷 냄새가 달라졌다"…남편 외도 의심한 아내, 이혼 소송

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 남편의 속옷 냄새로 외도를 알아챈 여성이 이혼 소송을 제기해 화제다.

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데일리뉴스 등 현지 매체들에 따르면 태국의 한 변호사는 최근 의뢰인으로부터 남편의 외도와 관련된 사건을 의뢰받았다며 사연을 공개했다.

의뢰인은 남편의 속옷에서 평소와 다른 냄새가 난다며 외도를 강력하게 의심했다.

이에 여성은 사설탐정에 조사를 의뢰했는데 실제 외도가 확인된 것이다.

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탐정 사무실 관계자는 "의뢰인이 남편의 외도를 의심하는 근거가 '속옷 냄새'뿐이어서 입증이 쉽지 않은 상황이었다"고 설명했다. 이에 조사팀은 남편의 기존 의류와 최근 착용한 옷, 팬티 등을 비교해 냄새 차이를 확인하는 방식까지 동원했다.

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또한 냄새만으로는 법적 증거로 활용하기 어렵다고 판단, 추가적인 현장 조사를 진행했다.

조사원들은 환경미화원이나 중고물품 수거상, 과일 상인 등으로 위장해 남편이 자주 출입하는 장소를 중심으로 동선을 추적했다.

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그 결과 남편이 다른 여성과 함께 있는 장면을 포착했다. 다만 해당 자료는 법적 절차에 사용될 예정으로 외부 공개는 제한된 상태다.

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조사팀은 "확보된 증거와 목격자 진술을 종합할 때 외도 사실이 상당히 명확하다"고 밝혔다.

현재 의뢰인은 남편과의 이혼 소송을 진행하는 한편, 내연녀를 상대로도 법적 책임을 묻고 있는 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com