5월 어린이 안전사고 '최다'…야외활동 중 부상, 대처는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 소방청이 지난 2024년 발표한 2021년부터 3년간 13세 이하 어린이 안전사고 분석 결과에 따르면 어린이 안전사고는 총 10만 8759건으로, 연평균 3만 6253건이 발생하는 것으로 나타났다.

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1년 중 5월에 가장 많이 발생하는데, 사고 원인은 낙상 및 추락 사고 3만 9256건(43%)이 가장 많았고 교통사고 2만 3980건(26.2%), 열상 1만 2066건(13.2%) 순이었다.

특히 킥보드 등으로 인한 교통사고와 어린이 손상이 급증하고 있다.

지난해 현대해상 교통기후환경연구소가 2019년부터 2024년까지 보험 접수된 교통사고 중 보행자, 자전거, 개인형이동장치(PM) 피해 사고 약 17만 건을 분석해 발표한 자료에 따르면 고령층을 제외하면 7~12세 초등학생 연령 집단의 피해가 가장 많았다.

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특히 어린이날 등 소아청소년의 야외활동이 증가하는 5∼6월에 어린이 교통사고 피해가 많았다. 가장 많은 달은 5월(236건)로 1∼2월(111건) 대비 2.1배, 전체 월평균(178건) 대비 1.3배 수준을 보였다.

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날씨가 따뜻해지며 어린이 외부 활동이 많아지기 때문인 것으로 분석된다. 교통사고 이외에도 야외에서 뛰어놀다가 넘어지거나 놀이 기구를 타다가 떨어지는 사고 등이 해마다 5월이면 급증하고 있어 각별한 주의가 필요하다.

울산엘리야병원 관절척추센터 최치범 센터장(정형외과 전문의)은 "낙상으로 인해 다치기 쉬운 신체 부위는 한쪽 방향으로 넘어져 발생하는 엉덩이 골절 또는 넘어질 때 반사적으로 손으로 땅을 짚어 발생하는 손목 골절 등이다"며 "특히 초등학교에 입학한 학령기 아이들은 위험을 인지하는 속도가 차이가 있고 성인에 비해 골격이 약하고 순발력이 떨어져 특히 낙상 사고 등에 취약하므로 보호자의 주의가 필수적이다"고 강조했다.

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또한 최 센터장은 "야외활동 중 엉덩이, 손목, 발목 등 관절을 다쳤다면 움직임을 최소화하고 얼음주머니를 이용해 냉찜질을 실시한 뒤 다친 곳을 압박붕대로 고정한 다음 가까운 의료기관을 방문하는 것이 좋다"면서 "혹시 넘어지면서 머리를 다쳤다면 출혈 등 특별한 증상이 없다 하더라도 뇌출혈 등 심각한 후유증이 발생할 수 있으므로 반드시 가까운 병원을 신속하게 찾아 검사를 받아보는 것이 필요하다"고 조언했다.

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어린이 야외활동 사고 예방을 위해서 첫째, 야외 활동 시에는 바지, 운동화 등 간편한 옷을 착용하고 장신구, 목걸이, 후드 달린 옷, 끈이 길거나 끈 장식이 있는 옷, 슬리퍼 등 착용을 삼가도록 한다. 보호자는 아이가 노는 놀이터가 안전한지 확인하는 것이 중요하다. △모래는 바닥으로부터 30cm 깔려 있는지 △망가지거나 부서진 놀이 기구가 있는지 △깨진 유리조각, 날카로운 모서리가 있는지 △훼손된 시설이 있는지 △놀이터 안전검사 여부 등을 점검하도록 한다.

또한 어린이가 안전하게 활동할 수 있도록 △자전거, 킥보드 등을 탈 때는 보호장구를 반드시 착용하기 △공이나 기구를 이용한 활동은 구분된 장소에서 하기 △움직이는 그네 앞으로 지나가지 않기 △미끄럼틀 등 높은 놀이 기구 위에서 장난치지 않기 △자전거, 킥보드 등은 정해진 곳에서만 타기 △경사로나 차도에서는 반드시 자전거, 킥보드 등에서 내려서 끌기 등을 지도하며 놀이터, 야영장 등에서는 안내문을 읽고 지킬 수 있도록 한다.

무엇보다 보호자가 아이들에게 안전사고 예방 수칙을 가르칠 때 단순히 말을 통해 '조심해야 한다'라고 하는 것보다 실생활에서 어떻게 행동해야 하는지 구체적으로 알려주는 반복 교육이 필요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com