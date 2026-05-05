"내가 누구게?"…실버 마스크 쓰고 AI 패션 선보인 팝스타 '화제'

2026 멧 갈라에서 파격 패션을 선보인 케이티 페리. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 팝스타 케이티 페리(41)가 2026년 멧 갈라(Met Gala) 레드카펫에서 독특한 콘셉트와 과감한 스타일링으로 또 한 번 강렬한 존재감을 드러냈다.

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페이지식스 등 美 연예 매체들에 따르면 페리는 4일(현지시각) 미국 뉴욕에서 열린 '멧 갈라'에 참석해 미래적인 분위기의 페이스 마스크와 화이트 드레스를 선보였다.

멧 갈라는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 코스튬 인스티튜트가 개최하는 자선 모금 행사이며, 매년 5월 첫째 주 월요일에 열린다. 초청된 유명 인사들이 기상천외한 패션 스타일을 선보이는 것으로 유명하다.

이번 행사에서 페리는 어깨를 드러낸 화이트 드레스에 길고 매끈한 장갑을 매치해 2026 멧 갈라의 드레스 코드 '패션은 예술(Fashion is Art)'을 효과적으로 표현했다는 평가를 받았다.

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특히 화제가 된 것은 '손가락 6개' 장갑이다. 페리는 SNS에 왼손은 다섯 개, 오른손은 여섯 개의 손가락을 가진 장갑 영상을 공개하며 '보이는 것이 전부는 아니다'라는 메시지를 던졌다.

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또한 실버 컬러의 메탈릭 마스크도 매칭해 최근 확산되고 있는 인공지능(AI) 이미지 왜곡 현상을 유머러스하게 해석한 것으로 보인다.

그녀의 이번 의상을 본 팬들은 "역시 케이티 페리답다", "이게 바로 AI 패션이다", "그녀만큼 이번 드레스 코드를 잘 해석한 스타가 있을까" 등의 반응을 보이고 있다.

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한편 케이티 페리는 캐나다 전 총리 저스틴 트뤼도(54)와 열애 중인 것으로 전해진다.

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일부에서는 두 사람이 6월 초 프랑스 파리에서 결혼식을 올릴 것이라는 전망이 나오고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com