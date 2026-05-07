기아 셀토스, 인도 시장서 존재감…'올해의 SUV' 선정

디 올 뉴 셀토스. 사진제공=기아자동차

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기아는 디 올 뉴 셀토스가 인도 타임스 그룹 산하 자동차·모빌리티 전문 매체 타임스 드라이브가 주관한 '2026 타임스 드라이브 오토 서밋&어워즈'에서 '올해의 SUV'에 선정됐다고 5일 밝혔다.

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이번 어워즈는 자동차 전문 기자와 인플루언서 등으로 구성된 평가단이 2025년 4월부터 2026년 1월까지 인도에서 판매된 차량을 대상으로 디자인, 성능, 기술, 안전성, 지속가능성 등을 종합 평가해 수상 모델을 선정한다.

디 올 뉴 셀토스는 정통 SUV 스타일에 미래지향적 디자인 요소를 적용하고, K3 플랫폼을 기반으로 승차감과 서스펜션 성능, NVH(소음·진동) 수준을 개선한 것이 특징이다.

안전성도 강점으로 꼽힌다. 해당 모델은 인도 신차 안전도 평가 프로그램인 BNCAP에서 성인 탑승자 보호 31.70점(만점 32점), 어린이 탑승자 보호 45.00점(만점 49점)을 기록해 최고 등급인 별 5개를 획득했다.

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판매 성과도 이어지고 있다. 디 올 뉴 셀토스는 2026년 1월 인도 출시 이후 월평균 1만대 이상 판매되며 누적 4만2554대를 기록했다.

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송호성 기아 사장은 "이번 수상은 디자인, 기술, 실용성을 균형 있게 갖춘 차량을 제공하기 위한 지속적인 노력이 반영된 결과"라며 "셀토스는 인도 시장에서 기아의 입지를 강화하는 핵심 모델"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com