'5월엔 포니랜드로!' 한국마사회 체험·공연 콘텐츠 대폭 확대

포니랜드 프로그램 안내 포스터, 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 운영하는 렛츠런파크 서울 포니랜드가 5월 가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객을 위한 볼거리와 즐길거리 콘텐츠를 확대 운영한다.

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새롭게 운영되는 프로그램은 포니 공연(포니 운동회) 승마 전동차 유니콘 에어바운스로 방문 고객들이 말과 승마를 보다 쉽고 친근하게 경험할 수 있도록 기획되었다.

'포니 운동회' 는 포니들의 다양한 재능과 특징을 소개하는 참여형 공연 콘텐츠로 어린이부터 성인까지 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 토요일은 낮 12시, 오후 3시 20분, 일요일은 낮 12시 30분, 오후 3시에 하루 2회씩 진행된다.

전년도 시범운영 당시 높은 호응을 얻었던 '승마 전동차'는 외형과 사이즈가 한층 업그레이드된 모습으로 상설 프로그램에 추가되었다. 페달을 밟으면 상하로 움직이는 승마 간접 체험형 콘텐츠로 만 6세 이상은 단독 탑승, 만 6세 미만 아동은 보호자 동반 시 이용할 수 있다. 이용 요금은 무료이며 현장 선착순 방식으로 운영된다.

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이와 함께 유아 고객을 위한 '유니콘 에어바운스'도 함께 운영된다. 유니콘 테마의 미니 에어바운스로 만 3세부터 만 6세까지 이용가능하며 30분 단위 교대 운영방식으로 무료 제공된다.

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한국마사회 관계자는 "포니랜드만의 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 누구나 편하게 머물며 즐길 수 있는 복합 여가 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편 프로그램별 상반기 운영 기간은 포니 공연은 6월 20일, 승마전동차는 6월 21일, 유니콘 에어바운스는 5월 30일까지로 각각 상이하다. 기상 상황에 따라 운영 일정은 변경될 수 있으며 자세한 사항은 한국마사회 렛츠런파크 서울 포니랜드 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com