"손가락 V 포즈 셀카 위험"…확대했더니 지문 뚜렷, 범죄 악용 가능성

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] SNS에 게시한 손가락 사진이 개인정보 유출 위험으로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다.

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지문 정보를 추출해 금융 사기나 신원 도용 범죄로 이어질 가능성이 있다는 것이다.

중국 매체 소후닷컴과 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국의 한 금융 전문가는 손가락으로 브이(V) 포즈를 한 채 찍은 유명인의 셀카 사진을 예로 들며 손가락이 선명하게 노출된 사진이 생체 정보 유출 위험을 높일 수 있다고 지적했다.

그는 "손가락이 카메라를 정면으로 향한 상태에서 1.5m 이내 거리에서 촬영된 사진이라면 지문 정보를 추출할 가능성이 있다"며 "1.5~3m 거리에서도 손 모양과 일부 지문 특징이 상당 부분 복원될 수 있다"고 설명했다.

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그는 출연한 방송에서 사진 보정 프로그램과 AI 기술을 이용해 사진 속 손가락 부분을 확대·보정하자 실제 지문 선이 드러나는 장면을 공개하기도 했다.

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다른 전문가 역시 현지 매체와의 인터뷰에서 "고성능 카메라로 촬영한 인물 사진이라면 V 포즈 손가락 형태만으로도 손의 세부 특징을 재구성할 수 있다"고 주장했다.

다만 그는 조명 상태나 초점, 화질 등에 따라 실제 지문 복원은 쉽지 않다고 설명했다. 하지만 고해상도 기기 사용이 늘고 여러 장의 관련 사진이 함께 유출될 경우 위험성이 커질 수 있다고 덧붙였다.

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전문가들은 유출된 지문 정보는 금융 사기나 신원 도용 범죄로 이어질 가능성이 있다고 우려했다.

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한 전문가는 "셀카를 SNS에 올릴 때 손 부분을 흐리게 처리하거나 모자이크 처리를 하면 도용 예방에 도움이 될 수 있다"면서 "출처가 불분명한 기기에는 함부로 지문 등록을 하지 말아야 한다"고 조언했다.

이 같은 내용이 알려지자 중국 SNS에서는 "앞으로 셀카 찍을 때 주먹만 쥐어야 할 것 같다", "휴대전화 화면에 남은 지문도 자주 닦아야겠다" 등의 반응이 이어졌다.

실제 비슷한 범죄 사례도 존재한다.

중국 매체 보도에 따르면 지난해 저장성 항저우에서는 한 남성이 손가락이 선명하게 보이는 사진을 인터넷에 올렸다가 범죄 조직이 해당 사진을 내려받아 지문을 복제한 뒤 주택 스마트 도어록 해제를 시도한 사건이 발생했다.

또 다른 사례에서는 한 회사 직원이 출퇴근 시스템에 등록된 동료의 지문을 몰래 확보해 실리콘 지문 복제품을 만든 뒤 약 58만 위안(약 1억 2000만원) 상당을 절도한 것으로 전해졌다.

다만 정보보안 전문가들은 지나친 공포심은 경계해야 한다고 강조했다.

한 보안업체 관계자는 "셀카 사진에서 지문을 추출하는 것은 기술적으로 가능하지만 실제 범죄에 활용하기는 쉽지 않다"고 설명했다.

그는 "현재 지문 인증은 상대적으로 보안 수준이 낮은 영역에서 주로 사용된다"며 "오히려 위조 신분증 제작 등에 악용될 가능성이 더 우려되지만 실제 사례는 아직 많지 않다"고 말했다.

전문가들은 수상한 영상통화를 받을 경우 화면만 믿지 말고 직접 다시 전화하거나 당사자만 알 수 있는 질문을 하는 방식으로 신원을 확인해야 한다고 조언했다.

한편 일부 중국 네티즌들은 최근 유행하는 'AI 관상 테스트'나 '무료 손금 분석 앱' 등이 얼굴과 손바닥 생체 정보를 수집·저장할 가능성도 우려하고 있다.

실제로 과거 상하이의 한 IT 기업 직원은 미용 테스트 앱을 통해 1700건이 넘는 얼굴 생체 정보를 불법 수집한 뒤 다크웹에서 판매한 혐의로 적발된 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com