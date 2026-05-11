한강공원 심정지로 쓰러진 50대 구한 '의인', 알고 보니…

[스포츠조선 장종호 기자] 한강공원에서 갑작스러운 심정지로 쓰러진 50대 남성을 병원 직원이 심폐소생술(CPR)을 시행해 소중한 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

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사연의 주인공은 강동성심병원 심혈관조영실 신재욱 방사선사이다.

신재욱 방사선사는 지난달 12일 오후 2시쯤 서울 광나루 한강공원에서 가족과 함께 시간을 보내던 중, 자전거를 타고 가던 50대 남성이 갑자기 쓰러지는 모습을 목격했다.

상황의 심각성을 직감한 그는 즉시 환자에게 달려가 곧바로 CPR을 시작했으며, 주변에 119 신고를 요청하는 등 신속한 대응에 나섰다. 약 10분간 CPR을 이어간 끝에 환자는 119 구급대가 도착하기 전 의식을 회복했으며, 이후 현장에 도착한 구급대원에게 안전하게 인계됐다.

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신재욱 방사선사는 "자전거에서 쓰러진 환자를 보자마자 위급한 상태라고 판단해 바로 CPR을 시행했다"며 "의료인으로서 환자를 살려야겠다라는 생각밖에 없었다"고 당시 상황을 설명했다.

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이러한 초기 대응은 심혈관조영실에서 쌓은 임상 경험이 바탕이 됐다. 평소 심정지 등 응급환자를 접하는 환경에서 근무해 온 만큼, 환자의 상태를 빠르게 판단하고 지체 없이 필요한 처치를 시행할 수 있었던 것이다.

송헌호 병원장은 "신재욱 방사선사의 신속하고 침착한 대응이 한 생명을 살렸다"며 "앞으로도 강동성심병원 구성원 모두는 시민의 생명을 지키는 사회적 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com