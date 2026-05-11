"오래 일할수록 살찐다"…'주 4일 근무제' 주장에 힘 실리나?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 장시간 근무가 비만에 걸릴 가능성이 더 높다는 연구 결과가 나왔다.

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업무 스트레스와 운동 부족, 불규칙한 식습관 등이 체중 증가와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석됐다.

호주 퀸즐랜드대학교 프라디파 코랄레 게다라 교수 연구팀은 튀르키예 이스탄불에서 열리고 있는 '2026 유럽비만학회(European Congress on Obesity) 학술대회'에서 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구는 1990년부터 2022년까지 OECD 33개국의 근로시간과 비만율 데이터를 분석한 결과를 바탕으로 이뤄졌다. 분석 결과 노동 시간이 긴 국가일수록 비만율이 높은 경향이 확인됐다.

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연구진은 업무 스트레스가 체내 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비를 증가시켜 지방 축적을 유도할 수 있다고 설명했다. 또 현대 사회에서 육체 노동이 기계화되면서 장시간 일해도 실제 에너지 소비는 줄어드는 반면, 바쁜 생활 탓에 간편식과 고칼로리 음식 섭취는 늘어난다고 지적했다.

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특히 미국과 중남미 국가들처럼 평균 노동 시간이 긴 나라들이 상대적으로 높은 비만율을 보였다. 반면 북유럽 국가들은 평균 지방 및 칼로리 섭취량은 더 높았지만 비만율은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

연구에 따르면 연간 노동 시간이 1% 감소할 경우 비만율은 평균 0.16% 줄어드는 것으로 분석됐다.

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다만 연구진은 이번 결과가 직접적인 인과관계를 입증하는 것은 아니라고 선을 그었다.

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한편 이번 연구 결과는 최근 유럽을 중심으로 확산 중인 '주 4일 근무제' 논의와 맞물리며 관심을 끌고 있다.

주 4일제 도입에 찬성하는 한 사회단체는 "임금 삭감 없는 주 4일제는 수백만 명에게 건강한 생활습관을 만들 시간을 제공할 수 있다"고 주장했다.

또한 "추가로 생긴 휴일에 사람들이 가장 많이 하는 일은 장보기나 집안일 같은 생활 관리였다"며 "평일에 이런 일을 처리하면 주말에는 운동이나 건강 활동에 더 많은 시간을 쓸 수 있다"고 덧붙였다.

이에 대한 반론도 만만치 않다.

한 경제 연구소는 "주 4일제가 비만 감소로 이어진다는 주장은 설득력이 약하다"고 비판했다.

이어 "많은 사람들에게 주 4일제는 소득 감소를 의미할 수 있는데, 저소득층일수록 비만 가능성이 더 높다는 점도 고려해야 한다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com