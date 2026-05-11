현대차, 'N 시뮬레이터'출시…가상 주행 경험 구현

현대 N 페스티벌에서 개최된 아이치·나고야 아시안게임 '그란 투리스모 7' 국가대표 선발전. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 고성능 브랜드 N의 주행 감성을 가상 환경에서 구현한 '현대 N 레이싱 시뮬레이터'를 11일 공개했다.

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이번 제품은 LG전자, 소니, 로지텍, 넥스트 레벨 레이싱 등과 협업해 개발됐다. 플레이스테이션 기반 레이싱 게임 '그란 투리스모 7'을 활용해 실차 데이터를 반영한 물리 엔진을 구현한 것이 특징이다.

제품은 사양에 따라 PRO와 RACER 두 가지로 구성된다. PRO는 LG OLED Pro 디스플레이와 플레이스테이션5 프로를 탑재한 고사양 모델이며, RACER는 65인치 OLED TV와 플레이스테이션5를 적용한 기본형이다.

콕핏은 넥스트 레벨 레이싱 GT 엘리트 라이트 기반에 N 전용 디자인을 적용했고, 시트는 아반떼 N 라이트 스포츠 버킷 시트를 사용했다. 스티어링 휠과 페달은 로지텍 G의 피드백 기술과 다이렉트 드라이브 시스템을 적용했다.

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해당 시뮬레이터는 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 종목 '그란 투리스모 7' 국가대표 선발전 공식 장비로 활용됐다. 지난 8일 열린 선발전에서는 김영찬 선수가 1위를 기록했다.

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현대차는 '현대 N 페스티벌'과 현대 모터스튜디오 등을 통해 체험 기회를 확대하고, N 멤버십 '더 엔수지애스트'를 통해 한정 수량으로 판매를 시작할 계획이다.

현대차 관계자는 "현대 N 레이싱 시뮬레이터는 가상 공간에서도 현대 N의 감성과 운전의 즐거움을 경험할 수 있도록 개발됐으며, 이를 통해 새로운 브랜드 경험을 선보이고자 했다"며 "심레이싱은 시공간의 제약 없이 현대차를 경험할 수 있는 플랫폼인 만큼, 앞으로도 이를 활용해 고객과의 소통을 지속 강화해 나가며 국내 모터스포츠 문화 발전에 공헌할 계획"이라고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com