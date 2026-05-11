LG유플러스, 'AI 도로 위험 관제시스템' 용인시 확대 적용

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LG유플러스가 초정밀 측위 기술을 활용한 서비스를 확대하고 있다. 골프, 자율주행, 스마트 항만을 넘어 AI 도로 위험 관제 시스템 등 서비스 범위를 넓혔다. 특히 AI 도로 위험 관제서비스의 경우 적용 범위가 확대되고 있다.

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11일 LG유플러스에 따르면 용인특례시는 AI 도로 위험 관제서비스를 확대 적용한다. 6월부터 시스템 적용 대상을 마을버스와 공무차량 등 총 300대로 확대, 도로 위 철물 파손이나 동물 사체 처리 등의 안전 도로 환경 조성을 강화한다.

LG유플러스의 AI 도로 위험 관제시스템은 시내버스, 공무차량 등 공공차량에 초정밀측위(RTK) 및 AI 영상 모니터링 단말을 설치, 도로 위 포트홀이나 노면 파손 등을 실시간으로 감지·분석해 신속한 보수 작업으로 연계하는 도로관리 플랫폼이다. LG유플러스는 도로관리 솔루션 전문기업 밀리웨이와 초정밀측위(RTK, Real-Time Kinematic)에 AI를 결합해 서비스를 제공하고 있다.

LG유플러스의 초정밀측위(RTK) 서비스는 RTK(Real Time Kinematic, 실시간 이동 측위) 기술을 활용해 이를 cm 단위로 보정한다. 기존 GPS 등 위성항법시스템(GNSS)의 오차는 최대 15m에 달하는 것과 비교해 오차 범위를 최소화할 수 있는 게 특징이다. 특히 기존 고정형 폐쇄회로(CC)TV가 한정된 공간만 살필 수 있는 것과 달리 차량을 활용하기 때문에 더욱 넓은 범위를 정확하게 관제할 수 있다. 덕분에 업무처리 효율성도 높아졌다. 지난해 4월부터 올해 2월까지 'AI 도로 위험 관제시스템'을 통해 3200여 건의 도로 위험 요소가 감지됐다. 국민신문고 등을 통한 도로 관련 민원은 전년 대비 약 19%(436건) 감소했고, 도로 파손으로 인한 영조물 배상금도 25%가량 줄었다는 게 LG유플러스의 설명이다.

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배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF 리드는 "초정밀측위 기술과 도로관리 AI의 결합으로 위치 정확도와 위험 요소 검출 신뢰도를 획기적으로 높일 수 있었다"며 "통신 인프라가 공공 스마트 행정을 든든하게 뒷받침하고, 국민 안전에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com