Advertisement

LG유플러스, 'AI 도로 위험 관제시스템' 용인시 확대 적용

입력

LG유플러스, 'AI 도로 위험 관제시스템' 용인시 확대 적용

LG유플러스가 초정밀 측위 기술을 활용한 서비스를 확대하고 있다. 골프, 자율주행, 스마트 항만을 넘어 AI 도로 위험 관제 시스템 등 서비스 범위를 넓혔다. 특히 AI 도로 위험 관제서비스의 경우 적용 범위가 확대되고 있다.

11일 LG유플러스에 따르면 용인특례시는 AI 도로 위험 관제서비스를 확대 적용한다. 6월부터 시스템 적용 대상을 마을버스와 공무차량 등 총 300대로 확대, 도로 위 철물 파손이나 동물 사체 처리 등의 안전 도로 환경 조성을 강화한다.

LG유플러스의 AI 도로 위험 관제시스템은 시내버스, 공무차량 등 공공차량에 초정밀측위(RTK) 및 AI 영상 모니터링 단말을 설치, 도로 위 포트홀이나 노면 파손 등을 실시간으로 감지·분석해 신속한 보수 작업으로 연계하는 도로관리 플랫폼이다. LG유플러스는 도로관리 솔루션 전문기업 밀리웨이와 초정밀측위(RTK, Real-Time Kinematic)에 AI를 결합해 서비스를 제공하고 있다.

LG유플러스의 초정밀측위(RTK) 서비스는 RTK(Real Time Kinematic, 실시간 이동 측위) 기술을 활용해 이를 cm 단위로 보정한다. 기존 GPS 등 위성항법시스템(GNSS)의 오차는 최대 15m에 달하는 것과 비교해 오차 범위를 최소화할 수 있는 게 특징이다. 특히 기존 고정형 폐쇄회로(CC)TV가 한정된 공간만 살필 수 있는 것과 달리 차량을 활용하기 때문에 더욱 넓은 범위를 정확하게 관제할 수 있다. 덕분에 업무처리 효율성도 높아졌다. 지난해 4월부터 올해 2월까지 'AI 도로 위험 관제시스템'을 통해 3200여 건의 도로 위험 요소가 감지됐다. 국민신문고 등을 통한 도로 관련 민원은 전년 대비 약 19%(436건) 감소했고, 도로 파손으로 인한 영조물 배상금도 25%가량 줄었다는 게 LG유플러스의 설명이다.

배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF 리드는 "초정밀측위 기술과 도로관리 AI의 결합으로 위치 정확도와 위험 요소 검출 신뢰도를 획기적으로 높일 수 있었다"며 "통신 인프라가 공공 스마트 행정을 든든하게 뒷받침하고, 국민 안전에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement