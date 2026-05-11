순천향대천안병원 찾은 정은경 보건복지부 장관…"빈틈없는 소아 진료" 당부

[스포츠조선 장종호 기자] 정은경 보건복지부 장관이 10일 오후 순천향대학교 부속 천안병원을 방문, 빈틈없는 소아 진료를 당부했다.

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이번 방문은 가정의 달을 맞아 보건복지부가 지역 내 소아응급 및 모자의료 운영 현황을 확인하고 현장 의료진의 의견을 청취하기 위해 마련됐으며, 정은경 보건복지부 장관, 홍종완 충청남도지사 권한대행 행정부지사 등 20여명이 참석했다.

정은경 장관은 병원 6층 제1강당에서 간담회를 가진 뒤 지역모자의료센터, 고위험분만센터, 소아전문응급의료센터, 충남권역응급의료센터 등을 방문해 운영 상황과 진료체계를 확인했다.

현장에서는 소아응급환자 진료 프로세스와 중증응급환자 대응체계, 분만 및 신생아 집중치료 시스템 등에 대한 논의가 진행됐다.

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정은경 장관은 "빈틈없는 소아 진료체계를 구축하고 현장의 목소리를 듣기 위해 마련된 자리"라며, "앞으로 다양한 정부 지원을 통해 의료진은 진료에만 전념하고, 아이들은 사는 곳에 관계없이 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

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이문수 병원장은 "의료인력 확보와 운영체계 등 현장의 어려움이 큰 상황에서도 지역 내 필수의료 부문에서 책임있는 역할을 수행해왔다"면서, "소아응급 및 모자의료체계 등 흔들림 없는 의료안전망을 구축해 지역완결형 의료의 새로운 모델을 완성하겠다"고 말했다.

한편, 순천향대천안병원은 보건복지부 지정 대한민국 1호 소아전문응급의료센터와 지역모자의료센터를 운영하며, 소아응급 및 모자보건 의료서비스 등의 공공 및 필수의료 강화에 선도적인 역할을 수행하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com