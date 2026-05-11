한국관광공사, 다양해진 방한 관광객 대응…특수어권 관광통역사 양성 강화

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문화체육관광부와 한국관광공사가 다양해진 방한 관광객의 환대 강화 일환으로 관광통역안내사의 역량 강화를 추진하고 있다. 지난해부터 다문화 결혼이주민과 해당 국가 출신 귀화자를 대상으로 교육을 진행하고 있고, 최근엔 특수어권 관광통역안내사 자격취득 교육을 진행 중이다. 소수어는 베트남어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 태국어, 마인어, 이탈리아어, 아랍어 등이다.

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11일 한국관광공사에 따르면 소수어권 관광통역안내사 자격 취득 교율을 지난 8일부터 진행하고 있다. 교육은 수도권 40명, 대구 20명 등 총 60명을 대상으로 약 3개월간 진행된다. 올해는 교육생들의 자격증 취득 동기를 높이기 위해 특별 강연도 진행한다. 지난해 관광통역안내사 자격증을 직접 취득한 방송인 파비앙이 강사로 나서 자격증 취득 경험과 노하우를 공유할 예정이다.

한국관광공사는 특수어권(소수어권) 관광통역안내사 자격취득 교육 외에도 방한 관광객의 한국 여행 접근성을 높이기 위해 광광통역안내사 역량 강화 교육, AI·DX 관광직무 교육 등 다양한 교육과정도 운영하고 있다.

문상호 한국관광공사 관광교육팀장은 "다문화 배경을 가진 분들이 특수어권 관광현장에서 가교 역할을 할 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "관광 서비스의 질을 높이기 위한 실무 중심 교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com