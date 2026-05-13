유한양행, ‘버들장터’ 3주년 맞이 고객 감사 이벤트 진행

제공=유한양행

Advertisement

Advertisement

유한양행은 공식 자사몰 '버들장터' 오픈 3주년을 맞아 고객 감사 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

Advertisement

버들장터는 건강기능식품과 생활용품, 반려동물 사료 등을 구매할 수 있는 유한양행의 공식 온라인몰로, 고객과의 직접 소통 강화를 위해 운영되고 있다.

오픈 이후 꾸준한 회원 증가와 함께 제품군을 확대하며 소비자 접점을 넓혀왔다.

이번 3주년 프로모션은 '감사'를 콘셉트로 다양한 혜택과 참여형 이벤트로 구성됐다.

Advertisement

행사 기간 동안 매일 참여 가능한 '룰렛 이벤트'를 통해 할인쿠폰과 해피홈 파워캡슐 세제 등 다양한 혜택을 제공한다.

Advertisement

또 '3주년 감사 쿠폰팩' 이벤트를 통해 최대 3만원 할인쿠폰 등 총 3종의 쿠폰을 제공하며, 카카오톡 플러스친구 전용 쿠폰도 추가 증정한다.

고객 참여형 이벤트로 응원 댓글 이벤트에서 생일 축하 및 응원 메시지를 남긴 고객 가운데 베스트 댓글 작성자 100명을 선정해 1만원 할인쿠폰을 제공한다.

Advertisement

이와 함께 프로모션 기간 내 제품 구매 후 포토 리뷰를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하는 리뷰 이벤트도 진행한다.

Advertisement

유한양행 관계자는 "버들장터가 고객들의 관심과 성원 덕분에 3주년을 맞이할 수 있었다"며 "앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 다양한 혜택과 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이번 버들장터 3주년 기념 프로모션은 이번달 31일까지 진행되며, 자세한 내용은 버들장터에서 확인할 수 있다.