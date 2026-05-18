대한사립대학병원협회장에 김우경 가천대 길병원장…"국민 건강 증진 이바지"

[스포츠조선 장종호 기자] 김우경 가천대 길병원장이 제11대 대한사립대학병원협회장으로 선출됐다. 임기는 2026년 5월부터 2년이다.

Advertisement

대한사립대학병원협회는 14일 제주도 테디밸리리조트에서 정기총회를 열고 이 같이 결정했다.

김우경 신임 회장은 2022년 7월 가천대 길병원장으로 취임해 병원을 이끌고 있으며, 올해 4월에는 대한병원협회 제1정책위원장으로 선임되는 등 의료계 발전을 위해 활발한 활동을 계속해 오고 있다.

김 신임 회장은 한양대 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 2000년 가천대 길병원 신경외과 교수로 부임한 이후 홍보실장 겸 대변인, 국제의료센터장, 척추센터 소장, 뇌과학연구원장, 진료대외부원장, 의생명연구원 부원장 등 주요 보직을 두루 역임해 왔다.

Advertisement

또한 신경외과 전문의로서 대한경추연구회 회장, 대한척추신기술학회 공동회장을 역임했으며 특히, 대한신경외과학회 이사장을 역임하면서 대한민국 필수의료를 살리기 위한 국회공청회를 두 차례나 개최하는 등 활발한 리더십으로 소통하며 합리적인 판단과 경영 감각으로 능력을 높이 평가 받아 왔다.

Advertisement

김 신임 회장은 "대한사립대학병원협회 산하 모든 병원들이 코로나 펜데믹과 의정사태 등 국가적 위기 때 마다 국민의 생명을 지키기 위해 제자리를 묵묵히 지키며 최선을 다해왔지만 그 여파는 아직도 끝나지 않은 채 현재 진행형"이라며 "이를 극복하기 위해 모든 회원 병원들이 한마음으로 단합해 협회가 올바른 보건 의료 정책 방향을 제시함은 물론, 병원 발전 및 국민 건강 증진을 위한 소통의 창구로 적극적인 역할을 할 수 있도록 모든 역량을 집중해 나가겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com